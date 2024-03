Nieuw leien dak voor Hervormde kerk in Hoogblokland

vr 29 mrt 2024, 10:48

HOOGBLOKLAND • De Hervormde Gemeente van Hoogblokland heeft in samenwerking met de provincie Zuid-Holland opdracht gegeven voor het vervangen van de leiendakbedekking van het plaatselijk kerkgebouw.

De levensduur van de huidige Portugese leien was op zijn eind, waardoor deze ingrijpende en kostbare maatregel genomen moest worden. Naast het vervangen van de leien wordt ook, waar nodig, het dakbeschot vervangen en de dakgoten aangepakt. Deze worden weer teruggebracht in de originele staat, te weten zinken dakgoten in plaats van de huidige kunststof versie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Oome uit Raamsdonkveer, de directie wordt uitgevoerd door MonumentPlus uit Nieuw-Lekkerland. De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn.

De restauratiekosten wordt bekostigd door de kerkelijke gemeente, daarbij ondersteund door een subsidie van de provincie. Dit neemt echter niet weg dat de werkzaamheden zorgen voor een aanzienlijke kostenpost voor de lokale kerk.