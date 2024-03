Waarom de Lekkerlandse juf Maureen acteert voor Slimclips, en waarom dat slim is

NIEUW-LEKKERLAND • Maureen van den Oever (23) uit Nieuw-Lekkerland is leerkracht én maakt graag filmpjes. Dat combineert ze door voor Slimclips educatieve filmpjes te maken.

Maureen verdient er een extra ‘zakcent’ mee en kinderen leren makkelijker dankzij de filmpjes. Twee keer slim dus, die Slimclips.

Vlaming

Brein achter Slimclips is de Vlaming Stijn van de Velde. Vijf jaar geleden zette hij voor Vlaamse leerkrachten en kinderen de website ‘Xnapda’ op. Maureen: “Nederlandse scholen vroegen aan Stijn of hij dat ook voor Nederland kon doen, want de Vlaamse context sloot niet goed aan bij onze leerlingen.”

TikTok

Stijn ging op zoek naar presentatoren en acteurs zónder Vlaamse tongval. Nederlanders dus. “Zo kwam hij bij een oud-collega van mij terecht, die een zangfilmpje op YouTube had staan. Stijn vroeg haar om auditie te doen, maar zij twijfelde. Ze wist dat ik filmpjes maak voor TikTok en dacht: Maureen zou dit leuk vinden. Ze zei tegen mij: ‘Ik doe het alleen als jij het ook doet’. We hebben toen allebei een filmpje opgenomen en ingestuurd. We zijn allebei gekozen.”

Dansjes

Maureen is juf op de Koningin Emmaschool in Schoonhoven. Ze bedenkt de filmpjes die ze presenteert en waarin ze acteert niet zelf. “Dat doet Stijn. Hij zet alles op papier. Wij krijgen een soort script voor de opnamedag. Maar wat ik op TikTok doe, bedenk ik wel zelf, vanuit mijn juffenrol. Ik vind het leuk om bezig te zijn voor de camera, om dingen te creëren. Ik dans, dus de dansjes vind ik leuk om te doen. En herkenbare situaties naspelen. De reacties die ik erop krijg vind ik ook leuk. Laatst had ik een filmpje over wat leerlingen wel eens tegen je zeggen. Veel leerkrachten reageerden.”

Bewegend leren

Slimclips maakt gebruik van ‘bewegend leren’. Door te bewegen tijdens leeractiviteiten, zoals tijdens de reken- of spellingles, onthouden kinderen de lesstof beter. Omdat Maureen fan is van bewegend leren – ze schreef er zelfs een scriptie over – vindt ze het extra fijn dat ze daarover nu filmpjes kan maken. “Ik weet hoe belangrijk het is om dit in te zetten in de klas.”

700 video’s

De website staat sinds begin maart online. Voorafgaand aan de lancering had Maureen al twee jaar lang regelmatig opnamedagen. “Eens in de twee à drie maanden hadden we een opnamedag van vier uur. We hebben al 700 video’s opgenomen, ook met de anderen, waarvan er al 400 online staan. En er komen nog meer video’s bij. Het is trouwens geen vrijwilligerswerk. Ik krijg er gewoon voor betaald.”



Schreeuwen

Maureens groep 4 krijgt regelmatig een filmpje met hun eigen juf te zien. “De kinderen reageren ontzettend enthousiast. Ze schreeuwen de slogan mee en ze vinden het leuk om even te bewegen. Ook van andere leerkrachten hoor ik: dit is leuk en handig.”

(Proef)abonnement

Niet alleen scholen kunnen een abonnement afsluiten bij Slimclips, ook ouders kunnen dat doen. Er zijn filmpjes over de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, mediawijsheid en Engels. Voor scholen is het mogelijk om eerst een proefabonnement af te sluiten.