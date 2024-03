Fenne uit Ameide wint regiofinale voorleeswedstrijd en plaatst zich voor provinciale finale

do 28 mrt 2024, 10:27

VIANEN/AMEIDE • Fenne Grau Stieglis van basisschool de Vlindertuin in Ameide heeft dinsdag 26 maart in Vianen de regionale voorleeswedstrijd gewonnen. Regiokampioen Fenne gaat hierdoor door naar de provinciale finale op 22 april in Amersfoort.

Aan deze ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de Bibliotheek Lek & IJssel, deden zes voorleeskampioenen mee uit de gemeenten Vijfheerenlanden, IJsselstein en Houten. De regiofinale werd gehouden in Theater Helsdingen in Vianen.

De strijd ging tussen de winnaars van de plaatselijke voorrondes: Lynn van Leer en Fenne Grau Stieglis uit gemeente Vijfheerenlanden, Diogo de Andrade Rodrigues en Yassine Lakbiyach uit gemeente Houten en Ilse Kamphorst en Ayden Zwanepol uit gemeente IJsselstein.

Volle zaal

De zaal zat vol met de klasgenoten van de zes voorlezers, die spandoeken, posters en bordjes hadden gemaakt om hun kampioen aan te moedigen. De sfeer zat er goed in. Presentator Jelko Arts (striptekenaar en lid van De Literaire Boyband) praatte alles aan elkaar en speelde met de kinderen een quiz om te checken of er goed geluisterd was naar alle voorlezers.

Leonie Bloemheuvel (beleidsadviseur jeugd), Kristel Peters (docent College de Heemlanden) en Irma Loffeld (werkzaam bij het Stedelijk Museum Vianen) vormden samen de jury. Zij hadden de moeilijke taak uit de zes voorleeskanjers de winnaar aan te wijzen. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk.

Zelfverzekerd en rustig

Uiteindelijk werd Fenne gekozen als de regionale kampioen. Zij las voor uit het boek ‘De regels van Floor: Floor regelt een feestje’ van Marjon Hoffman. De jury gaf aan dat de competitie stevig was. De voorlezers deden het allemaal heel goed, maar Fenne stak er net bovenuit met een combinatie van sterke punten. Zo las zij zelfverzekerd en rustig voor. Ze maakte goed oogcontact met het publiek en de jury en nam iedereen mee in het verhaal. Daarbij had ze een mooi leestempo en was ze goed verstaanbaar.

Fenne gaat door naar de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd: de provinciale finale op 22 april in het Eemhuis in Amersfoort.