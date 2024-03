Provinciale subsidie voor herstel daken agrarische rijksmonumenten in Giessenburg en Oud-Alblas

OUD-ALBLAS/GIESSENBURG • Twee eigenaren van agrarische rijksmonumenten in Oud-Alblas en Giessenburg krijgen dit jaar subsidie van de provincie Zuid-Holland voor het herstel van het dak van hun monumentale boerderij.

De in 2023 in het leven geroepen Subsidieregeling Groot onderhoud daken agrarische rijksmonumenten voorziet in een financiële bijdrage voor het kostbare herstel van het dak.

Na de succesvolle lancering van de subsidieregeling vorig jaar, waarbij op de eerste dag van openstelling het budget al volledig uitgeput raakte, is ook in 2024 de regeling een groot succes. Ondanks dat het beschikbare budget dit jaar substantieel was verhoogd van €250.000 naar €400.000, kwamen ook nu weer op de eerste dag zoveel aanvragen binnen dat het budget ruim werd overschreden.

Hoge kostenpost

Agrarische rijksmonumenten verkeren relatief vaak in een slechte staat. Het onderhouden en op verantwoorde wijze herstellen van de enorme dakvlakken blijkt vaak een kostenpost die veel eigenaren niet alleen kunnen dragen.

In 2024 ontvangen in totaal elf eigenaren een subsidie van de provincie, waarvan dus twee in Molenlanden. Zij krijgen een bedrag tot 50% van de restauratiekosten, met een maximum van 50.000 euro. Hiermee kunnen zij de rieten daken of pannendaken van deze waardevolle boerderijen herstellen en wordt de toekomst van dit karakteristieke erfgoed gewaarborgd.

Helaas moest de provincie ook elf aanvragers teleurstellen. Zij kunnen eventueel volgend jaar opnieuw hun aanvraag indienen. De regeling wordt volgend jaar op 3 februari opnieuw opengesteld.