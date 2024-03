Organisaties in Molenlanden krijgen tips over het binden en boeien van vrijwilligers

MOLENLANDEN • Hoe werf je vrijwilligers en bind je ze vervolgens aan je organisatie en hoe houd je het boeiend voor hen om actief te zijn? Daarover ging de vrijwilligersavond die de gemeente Molenlanden maandag organiseerde.

Tijdens de bijeenkomst bij VVAC in Ottoland werden er praktische tips gegeven over het binden en boeien van vrijwilligers. Ook was er aandacht voor fondsenwerving.

Wethouder Piet Vat: “In Molenlanden zetten veel inwoners zich in voor verenigingen of stichtingen. We beseffen als gemeente dat hier veel werk en energie in gestoken worden. Het aantrekken en behouden van vrijwilligers gaat niet vanzelf, zeker niet in deze tijd met zoveel keuze in vrijetijdsbesteding. Wat goed dat voor deze bijeenkomst zoveel interesse was!’

Vrijwilligersorganisatie die vragen hebben of op zoek zijn naar ondersteuning, kunnen contact opnemen met Stichting Welzijn Molenlanden via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl.

Zie ook www.welzijnmolenlanden.nl/kennisbank.