Dromen in vervulling laten gaan: dat wenst Stichting Dromen zonder Beperking

wo 27 mrt 2024, 15:59

REGIO • Waar voorheen enkel inwoners met een beperking uit Sliedrecht hun droom in konden sturen, is dat sinds deze maand wel anders. Zes dorpen uit de regio zijn toegevoegd aan het werkgebied van de stichting, die 15 vrijwilligers telt.

Het is alweer tien jaar geleden dat Stichting Dromen zonder Beperking werd opgericht. Het was Peter de Borst die dromen van mensen met een beperking in vervulling wilde brengen middels een stichting. En dat doet de groep betrokken vrijwilligers tien jaar later nog altijd met regelmaat.

Een dag meelopen bij de politie, met een Amerikaanse truck meerijden, Paul de Leeuw ontmoeten, een dag fotomodel zijn, nog één laatste keer naar het strand gaan. De stichting wil dat mensen met een beperking die ene droom die ze al zo lang koesteren, eindelijk tot vervulling brengen. Al noemt de stichting die beperkingen liever uitdagingen.

Onvergetelijke ervaring

Mensen met een uitdaging zijn niet beperkt in wat ze kunnen bereiken, vertellen vrijwilligers Petra en Heleen. Ze hebben er enkel meer hulp bij nodig dan anderen. Ze vertellen dat een dromer – de persoon met een uitdaging – meestal niet de persoon is die de droom instuurt.

“Vaak zijn het verzorgers of familieleden die de droom insturen. Het bestuur beoordeelt dan gelijk de haalbaarheid. Zwemmen met dolfijnen bijvoorbeeld, kun je vergeten. We hebben een budget voor iedere droom en zoiets past daar helaas niet in. Vervolgens bezoeken de coördinatoren de dromer en persoon die hen heeft ingeschreven om de verwachtingen en wensen te bespreken. Even later is het zo ver: we koppelen een passende vrijwilliger aan het droomteam en gaan aan de slag om alles te regelen, om er een onvergetelijke ervaring van te maken.

Flinke uitbreiding

Tien jaar na de oprichting is de stichting gegroeid in het aantal vrijwilligers en het aantal dromen dat ze elk jaar weer kunnen vervullen. Nu is het tijd voor nóg een ontwikkeling. Het werkgebied bestaat niet langer enkel uit Sliedrecht. Ook dromers uit Papendrecht, Wijngaarden, Hardinxveld-Giessendam, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Brandwijk kunnen hun dromen sinds deze maand insturen.

Het is zo bijzonder om de dagelijkse problemen even te vergeten en mooie herinneringen te maken

“Toen de stichting in het leven werd geroepen wilde de oprichter het bewust klein en behapbaar houden. Nu zijn we toe aan uitbreiding. We kennen het proces nu als geen ander. En het is gewoon vervelend om zó veel dromers teleur te stellen simpelweg omdat ze niet uit Sliedrecht komen.”

Dagelijkse problemen vergeten

Natascha, de secretaris van de stichting, is zelf ook dromer geweest. Voordat zij bij het vrijwillige bestuur aansloot werd haar droom om met een grote groep motoren over de snelweg te rijden vervuld ondanks haar strijd met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. “Ik weet als geen ander hoe magisch het is om je droom in vervulling te zien gaan. Als ik terugkijk in het fotoboek dat ik – net zoals elke andere dromer – na mijn wens ontving, zit ik in gedachten weer op die motor. Ik gun dat anderen ook, welke droom zij ook koesteren. Het is zo bijzonder om de dagelijkse problemen even te vergeten en mooie herinneringen te maken.”

Dromenvangers en vrijwilligers nodig

De stichting ontvangt een kleine subsidie maar is verder volledig afhankelijk van sponsoren en giften. Sponsoracties worden dan ook met enige regelmaat georganiseerd door de vrijwilligers. Zo neemt vrijwilliger Thierry eind april deel aan de Strong Viking. Hij heeft al bijna duizend euro opgehaald. “Het zou geweldig zijn om met die sponsoring nog meer dromen te vervullen. Maar daarnaast zijn we ook afhankelijk van ‘dromenvangers’. Zo noemen wij bedrijven en organisaties die ons sponsoren zodat we bijvoorbeeld een hapje kunnen eten na een droom. En aanvulling op onze enthousiaste vrijwilligersgroep zou ook ontzettend gewenst zijn.”

Aanmelden als dromenvanger of aanmelden als aanvulling op de vrijwilligersgroep, kan via www.dromenzonderbeperking.nl.

Madelief Helmhout