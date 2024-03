Midweekse wandeltocht vanuit Noordeloos door Molenlanden

NOORDELOOS • Wandelingen van 5, 10, 15 en 25 kilometer door Molenlanden: die bieden WandelSport Dordrecht en de wandelsportverenigingen Kinderdijk en Nooit Gedacht uit Oud-Alblas 10 april aan.

Niet voor niets is dit op een woensdag. ‘Veel tochten zijn in het weekend. Mensen die in het weekend werken of al erg druk zijn, kunnen daardoor niet altijd deelnemen’, licht de organisatie toe. ‘Zo ontstond het idee om een midweek-wandeltocht op te zetten in de omgeving van Noordeloos.’

De wandelaars vertrekken vanuit dorpshuis het Noordershuis. De vertrektijden zijn voor de 5 en 10 kilometer van 9.00 tot 13.00 uur, voor de 15 kilometer van 9.00 tot 12.00 uur en voor de 25 kilometer van 9.00 tot 11.00 uur.

Online inschrijven (tot 10 april, 11:00 uur): www.wandel.nl/evenementen/midweek-poldertocht-noordeloos/