Clarine Hofstee zoekt geld en extra groencoaches voor groene lessen

do 28 mrt 2024, 18:00

MOLENLANDEN • Leuk, zo’n groen schoolplein met bloemen, bomen, bijen, vogels en vlinders. Maar wie helpen de leerkrachten om dat plein zo goed mogelijk te onderhouden en benutten? Groencoaches!

Een plein dat natuur de ruimte geeft, heeft ook een educatief doel. Groencoaches helpen om de flora en fauna te integreren in de lessen.

Weinig buiten

“Koken, appelmoes maken, wegen, omgaan met gereedschap.” Groencoach Clarine Hofstee uit Meerkerk somt een paar mogelijkheden op die groene schoolpleinen bieden. “Omgaan met een mesje kunnen kinderen in groep vijf vaak nog niet. De ouders van de huidige basisschoolkinderen zijn een gemiste generatie als het gaat over groen leven en gezond eten. Deze ouders moeten beiden werken, eten vaak uit bakjes en hun kinderen komen te weinig buiten.”



• Kinderen en groencoaches planten bomen op het plein van de brede school Lingewaard in Arkel. - Foto: aangeleverd

Concentratie

Als het aan Clarine ligt krijgen alle kinderen in Molenlanden de kans om te ontdekken hoe fijn het is om in de buitenlucht op ontdekking te gaan. “Kinderen die meer buiten komen, krijgen meer liefde voor de natuur, zijn zich daarvan meer bewust. Het concentratievermogen van kinderen neemt toe als ze meer buiten zijn; daarna presteren ze beter, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt er op een groen plein minder gepest.”

We hebben een moestuinbak gemaakt waarbij ze moesten rekenen: hoeveel kuub grond moet erin?

Bewustzijn

Niet alleen vanwege de positieve invloed op leerlingen hebben veel scholen tegels gewipt en planten gepoot. “Het vergroot ook de klimaatbestendigheid en soortenrijkdom. Maar als het groene plein er eenmaal ligt, weten ze er niet altijd goed raad mee. Het groen verwildert of planten gaan dood. Onze focus was eerst: hoe houden we het groen en mooi? We werkten aan bewustzijn, leerden kinderen dat je niet overal doorheen kunt rennen in je spel. Dan breken de takken en gaan plantjes dood.”

Kant en klare lessen

Om scholen te helpen hun plein goed te onderhouden én zo goed mogelijk te benutten, nam Clarine vorig jaar het initiatief voor Groen Schoolplein Onderwijs (GSP Onderwijs). “We bieden op een website honderd kant en klare lessen aan. Die zijn in eerste instantie gericht op onderhoud, zoals snoeien en onkruid wieden. Kinderen leren ook voor andere vakken. We hebben een moestuinbak gemaakt waarbij ze moesten rekenen: hoeveel kuub grond moet erin, hoeveel stenen hebben we nodig? Ook leren ze vaardigheden als een kruiwagen laden die niet omkiept en nog te tillen is.”

Omwonenden

Clarine moet soms weerstand overwinnen, niet alleen bij scholen zelf. “Op basisschool J.P. Waale in Gorinchem kwamen zaden op de parkeerplaats terecht. Omwonenden klaagden. De wijkraad vond dat we het plein beter moesten onderhouden. Nu laat de directeur van de school af en toe een hovenier komen om het parkeerterrein bij te houden.”



• Groencoach Christiaan Boer, docent van Yuverta in Ottoland, in actie op de brede school Lingewaard in Arkel.

Foto: aangeleverd

Masterclasses

Er zijn inmiddels elf deelnemende scholen en GSP Onderwijs telt zes groencoaches. “De coach ondersteunt de leerkracht. Het is wel de bedoeling dat de leerkracht ook mee naar buiten gaat. Vanaf 24 mei geef ik masterclasses waar leerkrachten kunnen leren in welk deel van het seizoen ze bepaalde lessen kunnen inzetten. Uiteindelijk moeten de leerkrachten het zelfstandig gaan doen, maar dat heeft meer tijd nodig dan de anderhalf jaar die het project nu loopt. Het moet geïntegreerd raken.”

Financiering

In financieel opzicht is het spannend voor het GSP Onderwijs. “De financiering loopt tot eind december. Voor de ontwikkeling van onze website met het lesmateriaal en het betalen van de groencoaches is geld nodig. We hebben subsidie gekregen van de gemeente Molenlanden, de provincie Zuid-Holland en Leader Polders met Waarden. Dat laatste is een Europese subsidie. Ook was het budget begroot op zeven scholen, terwijl er inmiddels dus elf meedoen. Ik ben nu druk bezig om financiering te vinden voor de komende jaren, onder andere door een nieuw voorstel voor de gemeente te schrijven. Molenlanden heeft nu 50.000 euro geïnvesteerd. Als de financiering nu stopt, is dat weggegooid geld.”

Sommige kinderen huilen als het niet hun beurt is om met ons naar buiten te gaan

Samenwerking

Clarine ziet kansen door uitbreiding en samenwerking. “Ik hoop dat meer scholen aanhaken. En dat we het GSP Onderwijs kunnen verbinden met organisaties als Natuurwijs en het IVN, die ook lessen maken.”

Knuffels

Als het aan de kinderen ligt blijven hun pleinen groen en blijven de ‘moestuinjuffen en -meesters’ komen. Clarine: “Sommige kinderen huilen als het niet hun beurt is om met ons naar buiten te gaan. Ik krijg zelfs knuffels van kinderen. Ik wil dit voor alle kinderen mogelijk maken.”

Onthulling bordje

Wethouder Piet Vat (Molenlanden) onthult op vrijdag 24 mei op het groene schoolplein in Arkel een bordje met het logo van Groen Schoolplein Onderwijs. Ook de andere deelnemende scholen krijgen zo’n bordje. Met financiële hulp van BlauwZaam begon het project ooit buiten Molenlanden, op de J.P. Waale in Gorinchem.

GSP Onderwijs zoekt extra groencoaches. Geïnteresseerden kunnen mailen met Clarine Hofstee.



Leerlingen van De Fakkel in Goudriaan aan het werk op hun groene schoolplein. - Aangeleverd



Kleuters van de JP Waale in Gorinchem met vondsten in loeppotjes. - Aangeleverd



Kleuters van de JP Waale in Gorinchem helpen met mulchen. - Aangeleverd



Nagekomen aardappeloogst op de JP Waale in Gorinchem. - Aangeleverd