Ook protest christelijke en openbare school Hoogblokland tegen komst windturbines: grootste zorg is belemmering van nieuwbouw

ma 18 mrt 2024, 11:04

HOOGBLOKLAND • De christelijke en openbare basisscholen in Hoogblokland tekenden in maart ook protest aan tegen de mogelijke plaatsing van windturbines aan de rand van het dorp.

‘Onze grootste zorg is het mogelijke effect van de windmolens op de ruimtelijke ontwikkeling van Hoogblokland’, laten de scholen aan de raadsleden weten.

‘Windmolens op locatie O belemmeren de mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding of nieuwbouw in noordelijke richting: de laatste realistische locatie voor toekomstige uitbreiding.’

Asfaltcentrale en verbreding A27

De scholen stellen dat nieuwe woningen aan de andere zijden van het dorp niet mogelijk zijn. Onder meer door de asfaltcentrale aan de oostzijde en de aanwezigheid en verbreding van de A27 aan de westkant.

‘Dit alles maakt dat uitbreiding niet mogelijk is, dan financieel dermate risicovol, dat geen enkele partij hierin zal overwegen te investeren.’

Gevaar voor voortbestaan basisonderwijs Hoogblokland

Een streep door nieuwe huizen kan volgens de twee scholen leiden tot een verhoogd risico op vergrijzing. Daarmee is het een gevaar voor het voortbestaan van het basisonderwijs in Hoogblokland.

Daarnaast wijzen de scholen de raadsleden op de ‘pech’ die Hoogblokland al heeft gehad met woningbouwplannen. ‘Het plan Van Uden is veranderd van woningbouw naar bedrijfspanden.’

‘Het plan Betondak (de ruim 250 nieuwe woningen op het terrein van Betonson in Arkel, red.) komt nog altijd niet van de grond. (..) Wij hebben onze zorgen en twijfels of dit plan nog levensvatbaar is en of hier nog gebouwd gaat worden en zo ja, in welke omvang.’

‘Mogelijkheden bij tankstation Lukoil’

Wel is er wat betreft de scholen een kleine kans om de windturbines toch in zoeklocatie O te plaatsen. ‘Wij zien mogelijkheden bij tankstation Lukoil. Dit houdt de mogelijkheid voor uitbreiding aan de noordkant open en vermindert de impact op de ontwikkeling van Hoogblokland aanzienlijk.’

De bedoelde plek bij het tankstation Lukoil, met een groene cirkel aangegeven:



