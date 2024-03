update

Radarstation Defensie in Herwijnen kan streep door zoeklocaties windturbines betekenen

vr 15 mrt 2024, 11:14

MOLENLANDEN • Onderzoek naar de impact van de mogelijke plaatsing van windturbines in Molenlanden en Gorinchem op het nieuwe radarstation van Defensie in Herwijnen loopt momenteel. De resultaten kunnen ervoor zorgen dat Defensie een streep door één of meerdere zoeklocaties zet.

Om de veiligheid te garanderen bestaat in bijna heel Nederland voor radarstations van Defensie een toetsingsplicht voor windenergieprojecten. Het gaat daarbij om een straal van 75 kilometer rond zo’n station.

Positieve beslissing ministerie Defensie nodig

In het geval van het nieuwe te bouwen radarstation in Herwijnen vallen alle zoeklocaties van de RES Alblasserwaard binnen deze straal. ‘Binnen deze toetsingsgebieden mogen alleen nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt met nieuwe (grote) windturbines met een positieve beslissing van het ministerie van Defensie’, meldt de landelijke overheid.

Waarom deze richtlijn?

Windturbines in het zicht van de radar veroorzaken vanwege vooral elektrisch geleidende en bewegende onderdelen en vanwege hun omvang verstoring van het radarbeeld’, stelt onderzoeksbureau TNO, dat het onderzoek uitvoert. ‘Daarom gelden voor windturbines ruimere radarverstoringsgebieden dan voor overige bouwwerken.’

Onzeker wanneer resultaten onderzoek er zijn

De impact van de mogelijke plaatsing van windturbines in Molenlanden en Gorinchem wordt momenteel onderzocht, melden de gemeenten: ‘Mogelijk komen de komende maanden al de eerste onderzoeksresultaten beschikbaar, maar dat is nog niet zeker.’

De resultaten van het radaronderzoek nemen de gemeenten mee in de volgende stappen en besluiten in de windverkenning. Het kan betekenen dat één of meerdere zoeklocaties afvallen of (deels) moeten worden ingeperkt.

‘Als er (volgens Defensie) te veel impact is op de werking van de defensieradar van een specifieke windlocatie of specifieke opstelling in een windlocatie is, dan kan voor die locatie of opstelling geen vergunning worden verleend.’

TNO meldt vertragingen

TNO geeft aan dat zij te maken hebben met de nodige vertragingen. ‘Hier hebben wij zelf geen invloed op.’

Daarnaast merkt het bureau op dat de resultanten niet meteen duidelijkheid geven over het wel of niet kunnen plaatsen van windturbines op de verschillende zoeklocaties.

‘Als er overschrijding van de norm ontstaan, dan kan dat veroorzaakt worden door een combinatie van factoren. De turbines in de Albasserwaard kunnen er één van zijn.’

‘Maar het kan ook gaan om turbines op ander locaties in het verlengde van de Alblasserwaard, gezien vanuit de radar. Omdat uit te sluiten is een separaat onderzoek nodig. Zo’n onderzoek vindt meestal plaats als de opstellingsvariant van een windpark bekend is.’