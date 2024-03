met video en foto’s

‘Doe meer met een Vermeer’ van CPJ Zuid West trekt volle zaal in Streefkerk

14 minuten geleden

STREEFKERK • Voor een volle zaal in dorpshuis De Vijf Lelies in Streefkerk voerde CPJ Zuid West vrijdagavond het toneelstuk ‘Doe meer met een Vermeer’ op.

Het publiek genoot van de vele scenes waarin een gestolen schilderij van Johannes Vermeer van hand tot hand ging, met de nodige ingewikkelde en komische verwikkelingen tot gevolg.

Voor degenen die het gemist hebben: zaterdag 2 maart (weer in De Vijf Lelies) en vrijdag 8 en zaterdag 9 maart (in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas) voert CPJ Zuid West het toneelstuk nogmaals op.