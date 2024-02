Nieuwe mini-trekker en maaier voor de Slingelandse Plassen in Goudriaan

35 minuten geleden

Nieuws 253 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GOUDRIAAN • Met een nieuwe mini-trekker wordt het werk van de vrijwilligers in recreatiegebied de Slingelandse Plassen in Goudriaan een stuk makkelijker.

De mini-trekker, voorzien van een klepelmaaier, werd geschonken door twee bedrijven uit de buurt. De mini-trekker door Wallaard Aannemersbedrijf en Groen uit Noordeloos en de klepelmaaier door Agri Techniek uit Giessenburg.

Bij de overhandiging gaf Aco Wallaard aan twee petten op te hebben: “Ik ben ook nauw betrokken bij de beheerdersgroep en het mountainbikeparkoers bij de Plassen. Het geven is leuk en het ontvangen ook.”

Namens Agri Techniek voorzag Patrick de Jong de nieuwe bestuurders van alle uitleg. “Dit is gewoon een groep goeie mensen die goed werk doen voor de buurt. En wij weten goed wat voor machine ze nodig hebben. Dan helpen we graag!”

De beheergroep is blij met de schenking. Jan Stuij is als lid van de beheergroep samen met andere vrijwilligers vaak bij de Plassen te vinden. “Het gebied is enorm, zowat 35 bunder. Veel paadjes zijn smal, wat goed bij het gebied past. Dat moesten we nu allemaal met de hand maaien en snoeien. Een ronde kost dan al gauw een paar dagen. Met deze mini-trekker en klepelmaaier zijn we in een paar uur klaar. Dan wordt het een heel ander verhaal!”