Er leven in Molenlanden veel bezwaren tegen de komst van een nieuwe hoogspanningslijn.

Ministerie EZK en TenneT doen niets met zienswijzes Molenlanden over nieuwe hoogspanningslijn

38 minuten geleden

Nieuws











molenlanden • Met de honderden Molenlandse zienswijzes op de hoogspanningslijn die mogelijk door de Alblasserwaard komt, doen het ministerie en TenneT niets.

Het gemeentebestuur van Molenlanden baalt daarvan. ‘Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hebben wij aangegeven het te betreuren dat de zienswijzen niet hebben geleid tot een waarneembare aanpassing’, meldt het college in een brief aan de raad.

Nieuw-Lekkerland en Bleskensgraaf leverden meeste zienswijzes

Vanuit Molenlanden kwamen met afstand de meeste op- en aanmerkingen op de plannen voor de nieuwe hoogspanningslijn tussen Geertruidenberg en Crayestein of Krimpen aan de IJssel. Van de 699 zienswijzes kwamen er 519 uit Molenlanden.

Niet voor niets: één van de mogelijke tracés voert dwars door het westen van de Alblasserwaard. Nieuw-Lekkerland en Bleskensgraaf leverden binnen de gemeente wat betreft veruit de meeste zienswijzes.

‘Ondergrondse aanleg behoort tot mogelijkheden’

In de brief aan de raad stellen burgemeester en wethouders dat de inhoud van de zienswijzes van de inwoners grotendeels hetzelfde is als de input van de gemeente zelf. Molenlanden heeft het ministerie en TenneT laten weten dat het tracé door de Alblasserwaard leidt tot ‘een onacceptabele situatie voor de leefbaarheid en de woningbouwopgave’.

De gemeente wijst op het feit dat het een derde 380kV-verbinding door Nieuw-Lekkerland zou betekenen. ‘Iets wat nergens in Nederland het geval is.’

Het ministerie en TenneT erkennen dat. Maar zij geven in een reactie aan dat als een bovengrondse oplossing niet mogelijk is, een ondergrondse aanleg tot de mogelijkheden behoort.

Geen onderzoek aanpassing tracé

Een aanpassing van het tracé dat nu nog door de streek voert, om door ter hoogte van de Merwede naar het westen af te buigen in de richting van Crayestein de Alblasserwaard te ontzien, onderzoeken het ministerie en TenneT niet. De reden: het zou een groter ruimtebeslag leggen op het Natura 2000-gebied.

Het ministerie en TenneT geven wel toe dat er nog geen concreet plan ligt hoe de communicatie naar inwoners van het gebied gaat verlopen. ‘Zij komen hiervoor met een voorstel.’ Wethouder Jan Lock heeft tijdens een overleg in januari gevraagd om geld voor een landschapsfonds. ‘Dat kan ingezet worden verrijking van het landschap, mochten de hoogspanningsmasten er komen.’