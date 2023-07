Molenlanden komt met alternatief voor hoogspanningslijn

56 minuten geleden

Nieuws 312 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het Rijk wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Een aantal mogelijke routes doorkruist Molenlanden. De gemeente Molenlanden stelt aan het Rijk een alternatieve route (corridor) voor.

Het idee voor deze route komt van een inwoner. De gemeente schrijft: ‘Het gaat om een variant op corridor 6. De oorspronkelijke corridor 6 gaat voor het deel tussen Geertruidenberg en Kievitswaard uit van bundeling met de bestaande 380kV-verbinding. Vanaf Kievitswaard tot Crayenstein wordt een nieuwe doorsnijding van de Biesbosch gemaakt.

De Biesbosch

De variant op corridor 6 gaat uit van bundeling met de bestaande 380kV-verbinding over een langere afstand, namelijk tussen Geertruidenberg en de Merwede. Ter hoogte van de Merwede buigt deze corridor af naar het westen richting Crayenstein.’ Het alternatief heeft een belangrijk voordeel: er hoeft geen nieuwe doorsnijding van Natura2000-gebied De Biesbosch gemaakt te worden.

Deel ondergronds

‘Aandachtspunt bij deze variant is het deel langs de Merwede en de mogelijke effecten op Sliedrecht en de Biesbosch. Ons inziens zou dit deel, met een lengte van circa 4 kilometer, ondergronds aangebracht kunnen worden.’ De gemeente vraagt minister Jetten om de variant op corridor 6 verder te onderzoeken en op te nemen in de eerste opzet voor een onderzoeksplan, officieel concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau genoemd.

Onacceptabel

In de zienswijze schrijft de gemeente verder onder andere dat corridor 7 een onacceptabele situatie in Nieuw-Lekkerland oplevert, dat onevenredig lange corridors kernen aantasten en ook de belangen van inwoners en het Groene Hart-landschap van Molenlanden. Ook wijst de gemeente op de noodzaak van ruime compensatie in algemene zin en inzicht in de mogelijkheden voor compensatie.

Inwoners kunnen nog tot en met donderdag 6 juli een zienswijze indienen. Zie: https://www.hetkontakt.nl/molenlanden/nieuws/352357/nieuwe-380v-hoogspanningsverbinding-zienswijze-indienen-kan-t

Voor de gehele zienswijze van de gemeente: https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/74bd7cf3-09c6-4418-b38d-d1adb46ace18?documentId=1cedad87-77c5-4390-b8a8-c29cf8b80790&agendaItemId=1098d861-c76c-42e3-a291-b41791cce23e