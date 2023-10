Sloop woningen onder masten in Nieuw-Lekkerland in volle gang

di 24 okt. 2023, 11:00

Nieuws 5.884 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Het begrip ‘rijtjeswoning’ krijgt in Nieuw-Lekkerland een nieuwe lading. Door de sloop van woningen onder hoogspanningsmasten vertonen de huizenrijen in de Venus- en Marslaan gaten.

Het zat er al jaren aan te komen: de komst van slopers naar de twee lanen. Dit is het gevolg van een uitkoopregeling voor bewoners onder hoogspanningsverbindingen die graag van hun woning af wilden. Zij maakten zich zorgen over hun gezondheid en klopten aan bij de overheid.

Uitkoopregeling

Er kwam een vrijwillige uitkoopregeling, diverse bewoners vertrokken. Een ander deel van de bewoners bleef. Sommigen kijken met pijn in hun buik naar de sloop van goede huizen in tijden van woningnood. De vereniging BBHSL (Belangenbehartiging Bewoners onder de HoogSpannings Leiding) heeft de gang van zaken bijna zeven jaar kritisch gevolgd.

Niet opnieuw verkocht

Een woordvoerder van de gemeente zegt in een toelichting: “Veel leden van de BBHSL hadden liever gezien dat de woningen na uitkoop opnieuw als woonruimte zouden worden verkocht. Het college heeft hier een principieel standpunt over ingenomen. Dit besluit hield kort gezegd in dat de gemeente de uitgekochte woningen niet wil verkopen vanwege de discussie over de gezondheidseffecten. De woningen die aan de gemeente zijn aangeboden voor uitkoop zijn nu in overheidshanden. Het bouwen van nieuwe woningen onder deze verbindingen is landelijk ook niet toegestaan.”

Nieuwbouw elders

De woordvoerder vervolgt: “Wel is het aantal onttrokken woningen verrekend in het woningbehoefteonderzoek, die terugkomt in de Woonvisie, waardoor er meer ruimte ontstaat voor nieuwbouw van woningen elders in Nieuw-Lekkerland. Overigens zijn er uiteraard ook omwonenden die het extra openbaar groen in de wijk waarderen.”

Zijgevels

Nu een deel van de huizen blijft staan is versterking van enkele zijgevels nodig. Met een stalen constructie worden woningen naast een slooppand overeind gehouden.

Openbaar groen

Er worden in beide lanen in totaal 23 woningen gesloopt. Deze zijn eerder door de gemeente opgekocht, met subsidie van het Rijk. In 2022 kregen omwonenden van de Marslaan en de Venuslaan inspraak in de bestemming voor de vrijkomende grond. Een groot deel van de vrijkomende gronden wordt openbaar groen. Enkele percelen worden betrokken bij tuinen van direct aangrenzende woningen.

Volgend jaar

In de Marslaan nu alleen de huizen gesloopt die niet grenzen aan een woning die behouden blijft. Begin 2024 worden in de Marslaan nog drie woningen gesloopt, deze grenzen wel aan een woning die niet is uitgekocht.

Park

Een groot deel van de vrijkomende gronden aan de Marslaan wordt bij het achterliggende park betrokken. Dit krijgt een kwaliteitsimpuls. Hiervoor is eerder dit jaar tijdens een informatiebijeenkomst een inrichtingsschets getoond, die nog wordt uitgewerkt in een ontwerp. Begin volgend jaar worden de sloop- en bouwwerkzaamheden naar verwachting afgerond.

Magneetvelden

Over de risico’s van hoogspanningsmasten voor de volksgezondheid vermeldt de website van het RIVM dat de Gezondheidsraad aanwijzingen ziet voor een verband tussen blootstelling aan magneetvelden bij bovengrondse hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen en volwassenen. Ook kan er een verband zijn tussen de nabijheid van hoogspanningslijnen en hersentumoren bij kinderen.