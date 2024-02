Nieuwe directeur Hardinxvelds museum droomt over dahlia’s en schilderijen

do 29 feb 2024, 12:00

Nieuws 129 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Koos van Veen (61) heeft er zin in. Als kersverse directeur van De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam koestert hij wat er is én grijp hij nieuwe kansen. Koos houdt van kunst. En van dahlia’s.

Zijn eerste missie: uitzoeken of er typisch Alblasserwaardse gebruiksvoorwerpen bestaan. Een tweede project is er ook al: “Het jaar 1277 markeert het begin van het Hoogheemraadschap van onze waard. Daar willen we in 2027 iets mee doen.”

Overbuurvrouw

Op 1 februari begon hij met zijn nieuwe taak, in een kantoortje aan de achterkant van de monumentale museumboerderij aan het riviertje de Giessen. ‘Heerlijk’ vindt hij het. Met een lach op zijn gezicht beweegt hij zich makkelijk tussen de vrijwilligers, senioren die al voor openingstijd bedrijvig rondlopen. Ook maakt hij en passant kennis met de overbuurvrouw van het museum, tussen het poseren voor de krant door.

Feest van herkenning

“Ik voel me hier thuis, tussen oudere spullen”, vertelt hij, gezeten achter een bureau tussen kasten met museale voorwerpen. “Ik ben in Hardinxveld geboren, heb hier veel familie wonen. Het is een feest van herkenning: de spraak, de namen. Het is ook geweldig om hier rond te lopen als er niemand is.”

Puzzel

Overrompelend is het nog wel. “Er komt heel veel op je af. Dit is een organisatie met heel veel vrijwilligers; het is een puzzel om erachter te komen wie wat doet en waarom. Ik wil een beetje controle houden, weten wat er loopt en of het goed gaat. De sfeer is goed en het museum is mooi opgezet, met een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en de kamers met de vaste collectie, de tuin, de bijgebouwen. Straks gaat de theetuin weer open.”

Op zijn plek

Wie is Koos van Veen eigenlijk? “Ik groeide op in Papendrecht, bezocht daar de lagere school en scholengemeenschap de Lage Waard. Ik heb het allemaal beleefd hier: het fietsen door de polder, de molentochten, de Gondelvaart op de Giessen.” Verheerlijkt om zich heen kijkend: “En dan op mijn leeftijd nog zoiets kunnen vinden, in Hardinxveld. Alles valt op zijn plek.”

Galerie en b&b

Hij houdt van afwisseling. Na een studie in Wageningen (tot landbouwkundig ingenieur) deed hij ‘van alles’. “Tien jaar geleden ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren, samen met mijn vriend. Verder had ik een galerie en een bed & breakfast in Dordrecht, was ik een jaar koster van de Nicolaikerk in Utrecht en woon ik sinds anderhalf jaar samen met mijn vriend in Leerdam, in een pand uit 1600. Voor mijn studie kunstgeschiedenis koos ik de schilder Albert Cuyp voor mijn afstuderen.”

Linkjes met Alblasserwaard

Hij verdiepte zich ook in de schilders van Dordt en de Dordtse synode. “Dan kom je altijd linkjes tegen met de Alblasserwaard, de geschiedenis van deze omgeving.”



• Koos voelt zich thuis tussen oude spullen. - Anne Marie Hoekstra

Heel gastvrij

“Ik denk dat ik een goede gastheer ben. Dat hoop ik uit te stralen, dat de Koperen Knop met al zijn vrijwilligers heel gastvrij is. Verder hoop ik de stijl en kwaliteit hoog te houden en op te krikken waar nodig.” Hij wilde geen fulltime baan, dus de aanstelling van 20 uur bevalt prima. “Dan hou ik tijd over voor ons bewerkelijke huis, de tuin, het klussen. Ik kende De Koperen Knop uit de verhalen van mijn moeder die hier vlakbij woont. Het was niet mijn streven om directeur te worden. Wel heb ik altijd in de culturele sector willen werken. Dit is een uitgelezen kans. ”

Jonge vrijwilligers

Hij is ‘iets meer van de kunst’ dan zijn voorgangster Alida Ambachtsheer. “Haar fascinatie was textiel. Ik wil nagaan of er nog iets anders is waar we ons op kunnen richten, om de collectie bijzonder te maken. Schilderijen bijvoorbeeld. Hopelijk kunnen we meer samenwerken met andere musea, de rest van de Alblasserwaard en ook de Vijfheerenlanden er meer bij betrekken. Verder wil ik uitzoeken of er typisch Alblasserwaardse gebruiksvoorwerpen bestaan en de kwaliteit van de collectie opkrikken, gerichter zoeken. En proberen jonge vrijwilligers bij het museum te betrekken.”

Cultuur in notendop

De omgeving is de kracht van De Koperen Knop, denkt hij. “Het achterland is aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars. Je vindt in ons museum de cultuur in een notendop. Zichtbaarheid van je verleden. We koesteren dat. Wat niet wil zeggen dat we oubollig zijn; juist in exposities zijn we ook actueel.”

‘Ik heb iets gezegd over de aanleg van een dahliatuin bij het museum. Nu begint iedereen erover’

Dijken gesloten

En hoe zit het precies met dat Hoogheemraadschap? “In 2027 is het 750 jaar geleden dat graaf Floris V besloot dat de dijken rond de Alblasserwaard gesloten zouden worden.”

Dahlia’s

En dan de dahlia’s. Lachend: “Ik heb iets gezegd over de aanleg van een dahliatuin bij het museum. Nu begint iedereen erover. Dus ik ben voorzichtiger geworden met het delen van nieuwe ideeën.”

Meer weten over het museum? Er is een vaste collectie en er zijn altijd tijdelijke exposities.



• Koos van Veen lacht makkelijk. Ook tijdens het poseren in de theetuin van het museum. - Anne Marie Hoekstra