Samia zoekt woonruimte voor onvrijwillig van elkaar gescheiden ouders

do 15 feb 2024, 08:42

Nieuws











NOORDELOOS • De hoogbejaarde ouders van Samia Shafique uit Noordeloos vereenzamen. Ze zijn afkomstig uit India en vinden geen aansluiting bij andere bewoners van hun tehuis. Ook wonen ze vanwege hun zorgbehoefte op verschillende afdelingen.

Samia wil haar ouders graag in huis nemen, maar vindt geen woonruimte die daarvoor geschikt is. Ze is ten einde raad.

Ouders missen elkaar

Rosie (92) en Mohammed Shafique (88) missen elkaar. Ze wonen in De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. “Mijn moeder heeft een kamer op de afdeling somatiek, mijn vader woont op de afdeling voor mensen met dementie. Ze voelen zich heel eenzaam.”

Taal vergeten

Als gevolg van zijn dementie spreekt Mohammed alleen nog Urdu, de taal waarmee hij opgroeide. De Engelse taal is hij vergeten. Toen hij in de jaren zeventig vanuit Engeland naar Nederland kwam, spraken alle Nederlanders Engels met hem. Daardoor heeft hij nooit Nederlands geleerd. Hij had een eigen winkel in Rotterdam, daar verkocht hij groenten en specerijen aan onder andere Surinaamse en Portugese mensen.” ‘In het rapport van het tehuis lees ik nu: ‘Wij verstaan meneer niet en hij verstaat ons niet’

Gebrek aan tijd

Samia: “Inburgeringscursussen waren er nog niet toen mijn ouders naar Nederland emigreerden. In het rapport van het tehuis lees ik nu: ‘Wij verstaan meneer niet en hij verstaat ons niet’. Ik wil niets negatiefs over het personeel zeggen. Zij doen hun best. Maar er is gebrek aan tijd en kennis om ouderen van buitenlandse komaf goed te verzorgen.”

André Hazes en gospel

Samia’s moeder spreekt verstaanbaar Nederlands en perfect Engels, maar qua cultuur en belevingswereld is er geen herkenning. “Ze heeft geen aansluiting bij andere bewoners, die praten over mensen en gebeurtenissen die haar onbekend zijn. Op de afdeling van mijn vader zet het personeel regelmatig muziek aan: André Hazes en gospel. Muziek die mijn vader niet kent.”

’s Nachts wakker

“Door gebrek aan personeel is er geen tijd om mijn vader overdag bezig te houden. Als gevolg daarvan heeft hij zijn dag- en nachtritme omgedraaid. ’s Nachts zoekt hij naar zijn vrouw en kinderen. Vanwege het wettelijk verplichte opendeurenbeleid hebben ze hem al twee keer van straat geplukt, op zijn sokken. Als mijn moeder bij hem op bezoek gaat, ligt hij te slapen. Dan zit ze daar maar, want door haar visuele beperking kan ze niet lezen of televisiekijken.”



• Rosie en Shafique missen elkaar. - Aangeleverd

Enige moslims

Dat Samia’s ouders de enige moslims in het tehuis zijn, levert ook problemen op. “Wij eten halal, maar dat gaat zo nu en dan mis bij mijn ouders. Ze krijgen bijvoorbeeld tuinbonen met ham. Mijn vader eet het gewoon op, hij beseft het niet meer. Mijn moeder heeft slecht zicht, dus ook zij weet het niet als er varkensvlees in het eten zit. Ik ken meer ouderen van buitenlandse afkomst die geen aansluiting vinden in de ouderenzorg. Die zitten allemaal thuis.”

Tot in Leeuwarden

“Ik zou nu heel graag een gelijkvloerse woonruimte huren, met een woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet op één verdieping. Ik kan op de bank slapen. Desnoods wil ik een jaar huur vooruit betalen. Ik heb me bij heel veel makelaars aangemeld maar geen van hen wil aandacht geven aan mijn dringende vraag. Tot in Leeuwarden heb ik gezocht.”

Racisme

Samia gunt haar ouders een betere oude dag dan het tehuis hen kan bieden. “Ik ben De Vijverhof zeer dankbaar voor alles wat ze voor mijn ouders doen, maar ze zijn het beste af in een eigen huis. Mijn moeder heeft veel racisme meegemaakt in haar jaren als verpleegkundige. Mijn vader heeft tot zijn 84ste doorgewerkt. Ik ga ervoor, niet alleen omdat mijn religie het me heeft geleerd. Dit zijn mijn ouders ik wil er voor hen zijn. Ik wil dat ze rust hebben op hun oude dag.”

Kun je Samia helpen? Laat het haar weten.