Groot onderhoud aan brug over Smoutjesvliet in Goudriaan

27 minuten geleden

GOUDRIAAN • De brug over de Smoutjesvliet wordt vanaf maandag 19 februari opgeknapt.

De landhoofden worden voorzien van nieuw metselwerk en de aanwezige rollaag van metselwerk op de brug, wordt vervangen. De bestaande leuningen worden verwijderd en vernieuwd. In de landhoofden van de brug zitten ankerstanden, die mogelijk ook vervangen moeten worden.

In de eerste week van de werkzaamheden zal de brug dan ook in zijn gehaal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het dorp is dan vanaf de westzijde niet bereikbaar. Nadat de ankerstangen zijn gecontroleerd, wordt er tijdelijke bestrating aangebracht. Tijdens het uitvoeren van de overige werkzaamheden is er een halve rijbaan beschikbaar voor het verkeer.

Het vervangen van de brug duurt ongeveer vier weken. Voor fietsers en voetgangers wordt er een noodverbinding gemaakt: een tijdelijke brug. Ander verkeer moet omrijden. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden. De hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.

Het onderhoudswerk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Damsteegt uit Meerkerk.