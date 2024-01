Raad Molenlanden botst over sloopbeleid stallen; CDA en CU zijn bang dat de deur juist op slot gaat

wo 24 jan 2024, 10:08

MOLENLANDEN • Zet het nieuwe beleid de herontwikkeling van leegstaande stallen op slot, of is het juist een duw in de rug? De Molenlandse raad kwam er dinsdag niet uit.

Wat doe je als stoppende boer met de stallen op je erf? Daarvoor kun je sinds november 2020 het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) van de gemeente Molenlanden raadplegen.

Het doel: het slopen van stallen ruilen voor de bouw van één of meerdere woningen in of bij de dorpen, het voorkomen van verkrotting en de kwaliteit van het landelijk gebied een impuls geven.

Nieuwe versie gaat op voor alle bebouwingslinten

De gemeenteraad boog zich dinsdag over een update van dit beleid. Eén van de aanpassingen is een uitbreiding. Gold het eerdere VAB-beleid alleen voor de ruilverkavelingslinten, de nieuwe versie gaat op voor alle linten.

Daarnaast presenteerden de wethouders Jan Lock en Arco Bikker de zogenaamde sloopbank. Heb je niet genoeg vierkante ‘sloopmeters’ om in aanmerking te komen voor toestemming om een woning te bouwen, of juist teveel, dan kun je die inbrengen in een zogenaamde sloopbank.

Strenge hantering grens 1.000 sloopmeters

Wel wordt dit gecombineerd met een strenge hantering van een ondergrens van minstens 1.000 vierkante meter die gesloopt moet worden. In het voorgaande VAB-beleid werd dit getal ook gehanteerd, maar was het veel meer een richtlijn.

“Daarmee willen we de weg vrijmaken voor boeren die bijvoorbeeld een stal van 500 vierkante meter willen slopen”, lichtte wethouder Arco Bikker toe. “Deze kleinere opstallen zijn er best veel. Juist daarvoor willen we deze kans creëren, die er in het oude beleid niet was. Daardoor bleven ze staan. Het is dus een verruiming van de mogelijkheden.”

‘De deur gaat juist op slot’

Maar daar waren CDA en ChristenUnie het niet mee eens. De twee partijen zijn bang dat de strikte hantering van de grens van 1.000 vierkante meter de deur juist in het slot gooit.

Wout de Jong (CDA): “Nee, het huidige beleid is niet perfect. Maar in 95 procent van de gevallen leidt het tot een hamerstuk in onze raad, waar we niet over hoeven te discussiëren. Dus waarom gooien we deze oude schoenen weg als we nog geen goede nieuwe hebben?”

Minder ruimte voor maatwerk

Diezelfde vraag stelde Pieter van Bruggen (CU): “Er komt minder ruimte voor maatwerk. De punten waarop er vrijheid was om per plek een oplossing te zoeken zijn er in het nieuwe beleid uitgehaald, zoals het uitgangspunt dat de verhouding tussen het oppervlakte van de sloop en de nieuwbouw kan variëren.”

Net als Van Bruggen riep De Jong op om een stap terug te doen: “Er is voor de aanpassingen geen advies gevraagd aan het maatschappelijk middenveld, zoals de LTO, het Gebiedsplatform en Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer, die het overgrote deel van deze trajecten in onze gemeente begeleidt. Ga eerst met hen in gesprek om hun mening op te halen.”

Aanpassingen

Coalitiepartijen SGP en Doe Mee! Molenlanden hadden ook de nodige vragen. Zij brachten samen met Progressief Molenlanden in de vorm van een amendement een aantal aanpassingen in.

Eén daarvan: sloopmeters kunnen alleen worden ingezet worden bij het herbestemmen van agrarische bedrijven, zodat een willekeurige burger deze niet kan kopen om een woning te mogen bouwen.

Groen licht voor nieuw VAB-beleid

Het aannemen van het amendement door wethouder Bikker zorgde ervoor dat zij, net als de VVD, in konden stemmen. Daarmee kwam er groen licht voor het nieuwe VAB-beleid. Een belangrijke aanpassing die tijdens de vergadering nog werd gemaakt: de wethouder beloofde te kijken of er in plaats van één woning in ruil voor 1.000 vierkante sloopmeters (zoals in het nieuwe VAB-beleid staat) ook meerdere wooneenheden kunnen komen.

Bikker: “We zijn nu al met een locatie bezig waar we dit in overleg met de provincie willen doen. Wij zien kansen. Het zit hem vooral in de extra bijgebouwen die meerdere wooneenheden met zich meebrengen. Daar moet een oplossing voor komen.”

‘Wat zegt de belasting ervan?’

ChristenUnie en CDA, samen goed voor veertig procent van de zetels in de raad, kreeg hij echter niet mee.

Wout de Jong: “Als een boer 600 meter laat slopen, daar tienduizenden euro’s voor betaald, en die meters vervolgens inbrengt in de sloopbank, wat krijgt hij daarvoor terug? Een briefje met het logo van Molenlanden? Wat is dat briefje waard? Wat zegt de belasting ervan? Dit gaat zo’n boer alleen maar in de problemen brengen.”

Dat gaat volgens de wethouder wel meevallen: “Een agrariër die stopt kan de sloopkosten meestal wel dragen, die blijf door bijvoorbeeld de verkoop van gronden echt niet berooid achter.”