Dorpskamer Noordeloos houdt hobbybeurs in Noorderhuis; hobbyisten en verzamelaars kunnen zich aanmelden

3 minuten geleden

NOORDELOOS • De Dorpskamer in Noordeloos houdt zaterdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur een hobbybeurs in het Noorderhuis, voor iedereen met een hobby of verzameling.

‘Maak je mooie dingen of heb je een bijzondere verzameling en wil je die een keer tentoonstellen, dan is dit je kans’, stellen de organisatoren. ‘Je kunt denken aan schilderijen, keramiek, modelbouw, houtsnijkunst en handwerken.’

Demonstreren van een hobby is ook mogelijk. Verkoop voor commerciële doeleinden is niet gewenst. Opgeven kan voor 15 februari via dorpskamernoordeloos@gmail.com of bel/app naar Klazien de Groot, 06-18150641.