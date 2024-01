Vrijwilligers welkom bij Natuurwerkdag bij Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • De eerste natuurwerkdag bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan in 2024 is op zaterdag 13 januari.

De beheergroep gaat aan de slag met vrijwilligers, jong en oud, in het gebied. De wind van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor meerdere omgewaaide bomen. Verder is er weer het jaarlijkse snoei- en knotwerk. Om 08:30 wordt er gestart met de werkzaamheden. Voor koffie, lunch en overige versnaperingen wordt gezorgd. Iedereen kan meehelpen.

Belangstellenden voor openhaardhout of tuinsnippers kunnen zich via slingelandseplassen@gmail.com melden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het onderhoud van het gebied. Zaterdag 10 februari en zaterdag 9 maart zal deze dag herhaald worden.