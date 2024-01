Scheepvaart tussen Geldermalsen en Leerdam gestremd door hoogwater op de Linge

wo 3 jan 2024, 14:48

Nieuws 2.830 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Tussen Geldermalsen en Leerdam mag voorlopig niet gevaren worden als gevolg van de hoge waterstanden op de Linge en maatregelen die Waterschap Rivierenland getroffen heeft.

Het hoogwater en de neerslag houden aan. De gemalen moeten hard pompen om overtollig water af te voeren. Een motor van één van de drie pompen van het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam is uitgevallen. Reparatie of vervanging van deze motor kost tijd. In de huidige situatie is de overgebleven pompcapaciteit onvoldoende. Daarom zet Waterschap Rivierenland de Gorinchemse Kanaalsluis gedeeltelijk dicht en zet men extra pompen in bij het gemaal.

Peil op de Linge stijgt

Het waterschap wil voorkomen dat het peil in het Merwedekanaal te hoog wordt. Daarom knijpt men sinds dinsdagavond de afvoer van de Linge bij de Gorinchemse Kanaalsluis. Dit wordt gedaan door de sluisdeuren gedeeltelijk dicht te zetten. Zo stroomt er minder water door Gorinchem en naar het Merwedekanaal. Hierdoor stijgt het peil op de Linge.

Als gevolg hiervan mag er tussen Geldermalsen en Leerdam niet gevaren worden. Tussen Leerdam en Gorinchem is het wel toegestaan, maar de doorgang naar het Merwedekanaal is geblokkeerd door de maatregelen bij de sluizen.