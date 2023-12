Provincie kritisch op bouwplannen Achter de Wetering in Giessenburg; gemeente onderbouwt project onvoldoende

GIESSENBURG • De plannen om nieuwbouwproject Achter de Wetering in Giessenburg uit te voeren zijn onvoldoende onderbouwd. Dat stelt de provincie Zuid-Holland. Om groen licht te krijgen van de provinciale overheid moet de gemeente Molenlanden om de onderbouwing te verbeteren.

De gemeente is van plan om 102 woningen te bouwen in het plan ‘Achter de Wetering’, gelegen tussen de Wetering, de Kerkweg en het bedrijventerrein in Giessenburg. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast en dit kan niet zonder goedkeuring van de provincie.

Gedeputeerde Staten laten in een zienswijze weten op meerdere punten nog niet tevreden te zijn. Met name gaat dat om het behoud van de ruimtelijke kwaliteit. ‘Er ontbreekt nog steeds een uitgebreide stedenbouwkundige studie waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is (...) en waarin ook aandacht is voor de fysieke en visuele overgang naar de omgeving.’

Zeer summier

Voor een bouwproject van deze omvang vindt de provincie de motivering van het Molenlandse gemeentebestuur zeer summier. ‘In het plan ontbreekt aandacht voor de zuidwestelijke overgang van het plangebied naar het open veenweidelandschap. De achterzijden van de woningen grenzen hier aan het open landschap.’

Er is volgens Gedeputeerde Staten hier geen sprake van een overgangszone die bijdraagt aan de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van de dorpsrand. ‘Uit dit plan blijkt onvoldoende dat er aandacht is besteed aan de kwaliteit van de dorpsrand.’

Beoordelingskader

Op basis van wat de gemeente Molenlanden nu aangeleverd heeft, past ‘Achter de Wetering’ wat betreft de provincie Zuid-Holland niet in het provinciaal beoordelingskader. ‘Daarom verzoeken wij u het bestemmingsplan bij de vaststelling alsnog op deze punten aan te vullen.’