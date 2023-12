• De locatie waar de opvang moet komen: in het achterste deel van het pand, waar het blauwe bord aan de gevel bevestigd is.

Molenlanden zet plan voor opvang 75 Oekraïense vluchtelingen in Waal door

WAAL • De gemeente Molenlanden zet het plan om een opvanglocatie voor 75 Oekraïense vluchtelingen te realiseren in het dorp Waal door. Dat is de uitkomst van een besloten vergadering van de gemeenteraad op dinsdagavond 12 december.

De gemeenteraad besloot tijdens het geheime overleg dat er geld beschikbaar moet komen voor de aankoop van locaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het college van B&W is vervolgens bevoegd tot het inzetten van dat geld. De intentie van het college is nog steeds om voor de noodsituatie Oekraïense vluchtelingen op te vangen op de Lekdijk 73A in Waal. Er lopen overigens nog laatste onderzoeken om de definitieve haalbaarheid vast te stellen. Vooralsnog lijkt het er echter op dat het plan doorgaat. De opvang moet dan in april 2024 gereed zijn.

Een deel van de inwoners van Waal vindt de locatie Lekdijk 73a in hun dorp niet geschikt voor de opvang van 75 Oekraïners. Dat vertelde inspreker Mark van Driest uit Waal dinsdagavond aan de raadsleden en het college van Molenlanden. Dit deed hij voorafgaande aan het besloten overleg, waar dus alleen raadsleden welkom waren.

Bewoner Van Driest wees op de capaciteit van de riolering en de stroomvoorziening. Volgens de inspreker is het terrein daarnaast vervuild omdat er jarenlang een autobedrijf zat. Ook is het terrein slecht toegankelijk en is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ook niet geschikt.

De gemeente Molenlanden verspreidt op dit moment een Bewonersbrief voor de mensen uit de buurt. Daarin wordt ingegaan op vragen die er leven bij de omwonenden.

Meer informatie volgt later.