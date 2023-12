Raad Molenlanden over opvanglocaties: ‘Ga vooraf in gesprek met inwoners’

MOLENLANDEN • Alle raadsleden van de gemeente Molenlanden willen dat burgemeester en wethouders voortaan éérst in gesprek gaan met inwoners als ze een plek zoeken voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

De SGP diende een motie in met dit voorstel dat unaniem door de raad werd gesteund. De motie kwam op tafel bij de bespreking van de criteria voor de lange-termijnopvang van asielzoekers. Raad en college bespraken dit raadsvoorstel ten overstaan van een volle publieke tribune, gevuld met bezorgde inwoners uit Waal. In het Lekdorp maken inwoners zich zorgen over de komst van een opvang voor 75 Oekraïners.

Roerig

Corné Egas lichtte namens zijn fractie toe waarom hij de criteria uit het raadsvoorstel wil aanvullen. “Het college heeft in deze lastige tijden een forse opdracht te vervullen”, aldus Egas. Doelend op inspreker Mark van Driest uit Waal, die namens zijn dorp zijn zorgen uitte: “Er zijn voorbeelden uit het land waar het roerig is. We zagen dat vanavond, we lezen dat dagelijks. Iedereen begrijpt dat het nodig is om mensen op te vangen en ze niet op gras in Ter Apel te laten slapen of op een stoel. Maar ik wil het wel graag hebben over de aanvliegroute. Hoe zorg je ervoor dat er draagvlak ontstaat onder de bevolking?”

Gezamenlijke nood

Egas beseft dat er altijd onrust zal zijn. “Maar volgens mij is het goed om door middel van een rondtocht door de dorpen als college het gesprek aan te gaan. Eerst met de kerkenraad en diaconie. Ik kan me geen kerkenraad voorstellen die zegt: niet in ons dorp. Een tweede ingang zijn de verenigingen. Met de klankbordgroep wordt het een wat ingewikkelder gesprek. Zeg de mensen: het is mogelijk dat in uw dorp een locatie gezocht wordt. Deel uw probleem met de bevolking met de insteek om de nood tot een gezamenlijke nood te maken. Het is niet alleen uw probleem, college, het is een probleem van onze samenleving.”

Niet overvallen

De SGP constateert dat mensen niet graag worden overvallen. “Mensen willen graag betrokken worden. Er zullen altijd tegenstanders zijn, maar u zult altijd medestanders vinden, misschien is dat de zwijgende meerderheid.”

Bedenkingen meewegen

In de door alle raadsleden gesteunde motie roept de raad het college op om ‘bij het zoeken naar geschikte locaties voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen voortaan vooraf met inwoners in gesprek te gaan over de kansen en bedreigingen van de betreffende locaties. En om duidelijk aan te geven dat de beslissingsbevoegdheid bij de burgemeester ligt of bij het college, maar dat wensen en bedenkingen van inwoners wel meegewogen worden in het te nemen besluit’.

Ter Apel

Ook wethouder Arco Bikker kon akkoord gaan met de motie. Raadsleden gaven aan dat Molenlanden een steentje moet bijdragen in de opvang van vluchtelingen. Joke van de Graaf (Doe Mee): “Wij hebben de beelden van Ter Apel nog op ons netvlies, nietsdoen is geen optie.”

COA

Bert Snoek (VVD) wilde weten: “Waar zit het COA in dit proces? Vooraf, achteraf?” Bikker: “Ik heb gemeenten gesproken die vonden dat ze geschikte locatie hadden op basis van criteria van het COA en die vervolgens werden afgewezen.”

Mensen meenemen

Verder legde Bikker uit: “In Molenwaard hebben we ooit een aantal avonden georganiseerd om de samenleving mee te nemen in het vraagstuk. We willen voorstellen om dat proces op vergelijkbare wijze te lopen: mensen mee te nemen in het vraagstuk en te vragen wat zij kunnen bijdragen. Dat is stap 1. Vervolgens moet je tot locaties komen. Op het moment dat je locaties naar buiten brengt zijn er altijd mensen die het een minder goed idee vinden. Dan kun je vervolgens van het COA horen: deze locatie vinden we niet geschikt. Dan heb je al veel reuring gehad. Voorleggen aan het COA is een stap die je moet doen in beslotenheid, anders heb je een opgave die je niet verder kunt brengen. Hoe ga je draagvlak wegen? Wij stellen voor: eerst de samenleving informeren en meenemen in het vraagstuk. En dan vervolgens met een locatie aan de gang te gaan en de kracht in de samenleving te gebruiken.”

Verkeerde energie

De wethouder wil weerstand niet zomaar belonen. “Je wil niet laten meewegen in je locatiekeuze dat ergens de meeste weerstand is ontstaan. Dan ga je bepaald gedrag belonen, dat moet je niet willen, dan haal je verkeerde energie in de samenleving op.” Egas: “We moeten niet schreeuwers belonen, wel mensen die serieuze inbreng hebben.”

Juist wel

Jan Arie Koorevaar nuanceerde: “Ik wil juist mensen die bedenkingen hebben vragen hoe ze ervoor staan. We zijn bang om het gesprek aan te gaan omdat we dan negatief draagvlak gaan vinden. Maar dat is geen reden om niet vooraf in gesprek te gaan, dit is juist een reden om dat wel te gaan doen.”

Lekdijk Waal

Tijdens een besloten deel van de vergadering sprak de raad over de aankoop van een terrein aan de Lekdijk in Waal om daar 75 vluchtelingen uit Oekraïne te vestigen. In de loop van vandaag maakt de gemeente de uitkomst van dit overleg bekend.

