Inspreker Mark van Driest: ‘Terrein Waal niet geschikt voor grootschalige opvang’

29 minuten geleden

MOLENLANDEN • Een deel van de inwoners van Waal vindt de locatie Lekdijk 73a in hun dorp niet geschikt voor de opvang van 75 Oekraïners. Dat vertelde inspreker Mark van Driest uit Waal dinsdagavond aan de raadsleden en het college van Molenlanden.

“Inwoners zijn bezorgd omdat de gemeente plannen heeft die niet gedeeld zijn met inwoners van Waal”, aldus Van Driest. “Wij kregen zeer kort van tevoren informatie over de plannen. De burgemeester wilde geen onrust veroorzaken en ons daarom niet in de besluitvorming meenemen. De locatie doet volgens ons geen recht aan een verantwoorde, veilige opvang van vluchtelingen.”

Gelijke kappen

Van Driest vergeleek het aantal van 75 Oekraïners, opgeteld bij de 16 Oekraïense vluchtelingen die er al wonen, met de verhoudingen in Bleskensgraaf, kijkend naar het inwoneraantal in Waal (130 inwoners). “Onder het mom van gelijke monniken gelijke kappen zouden we mogen verwachten dat in Bleskensgraaf 1500 vluchtelingen of arbeidsmigranten opgevangen mogen worden. Welke impact zou dat hebben op een dorp als Bleskensgraaf?”

Handreiking

“Wij zijn niet tegen een tijdelijke opvang voor vluchtelingen. We dragen ons steentje al bij. Wij zijn tegen de grootschaligheid van deze opvang. We bieden u als raad de handreiking om samen met u het gesprek aan te gaan om te kijken wat in heel Molenlanden wel haalbaar is. De huidige plannen voor de beoogde locatie zijn dat niet.”

Niet tijdig geïnformeerd

De inspreker vertelde dat zijn dorp met name geschrokken is van het ‘niet tijdig informeren van uw burgers over deze impactvolle plannen’. “De informatie zouden we pas krijgen als u vanavond het besluit genomen heeft om budget vrij te maken voor aanschaf van deze locatie. De brieven over uw besluit liggen klaar, wij verwachten die morgenmiddag op onze mat. Het Anker in Langerak is al gereserveerd voor een inloopmiddag, vrijdagmiddag aanstaande, voor mij onder werktijd. Om ons te informeren over de gevolgen van uw besluit wat u nog moet nemen.”

Riolering

Van Driest wees verder op de capaciteit van de riolering en de stroomvoorziening. “Uit uw eigen vergaderstukken blijkt dat de riolering in Waal een dergelijke grootschalige opvang niet aankan. Bij elke regenbui lopen onze toiletten vol. Een investering van 1,1 miljoen is nodig om dit probleem tijdelijk aan te pakken. Voor een blijvende aanpak is meer geld nodig. Uit dezelfde stukken blijkt ook dat het stroomnet niet voldoende capaciteit heeft om een opvanglocatie aan te sluiten.”

Vervuild

Volgens de inspreker is het terrein vervuild omdat er jarenlang een autobedrijf zat, is het slecht toegankelijk en is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ook niet geschikt.

Inloopmiddag

Op vrijdagmiddag 15 december is er van 15.00 tot 18.30 uur een inloop in gebouw Het Anker in Langerak. Belangstellenden kunnen daar vragen stellen over de plannen.