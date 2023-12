Babyluiers mogen straks gratis ingeleverd worden bij milieustraten Waardlanden

MOLENLANDEN • Vanaf 2 januari 2024 kunnen inwoners van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden babywegwerpluiers scheiden in speciale afvalzakken voor luiers en gratis inleveren bij de milieustraten van Waardlanden.

Gebruikte wegwerpluiers kunnen verzameld worden in een speciale afvalzak voor babyluiers. Die zijn vanaf 18 december op te halen bij de milieustraten en op een aantal andere plaatsen in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. De locaties staan op www.waardlanden.nl/babyluiers.

Een volle luierzak kan met de milieupas naar de milieustraat gebracht worden. Daar kan de zak gratis weggegooid worden in een speciale container. In de half doorzichtige afvalzakken voor luiers mogen alleen gebruikte wegwerpluiers. Dus geen (latex) handschoenen, washandjes, onderleggers, zalfpotjes, tubes of andere materialen. Dit is zeer schadelijk voor het recyclingproces.

De afvalzakken voor luiers zijn niet bedoeld voor incontinentiemateriaal. Incontinentiemateriaal valt in de Waardlanden-gemeenten onder medisch afval. Mensen met een medische indicatie die door medisch afval hun restafval niet kunnen verminderen, kunnen in aanmerking komen voor compensatie. Voor meer informatie kunnen zij terecht bij hun gemeente.

Wegwerpluiers die bij het restafval gegooid worden, eindigen in de verbrandingsoven. Wanneer ze apart ingeleverd worden bij de milieustraat, worden ze voor een deel verwerkt tot grondstof om nieuwe producten van te maken, zoals plastic auto-onderdelen. Deze manier van verwerken heeft minder invloed op het milieu dan die van verbranden in een afvalenergiecentrale.