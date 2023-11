• De bibliotheek van Arkel is te vinden in de Brede School.

Bibliotheek Arkel gaat verbouwen en wordt twee keer zo groot

ARKEL • Van zaterdag 16 december tot en met zondag 28 januari 2024 is Bibliotheek Arkel gesloten vanwege verbouwing. Als alles naar verwachting verloopt, is de bibliotheek op maandag 29 januari 2024 weer open. De vernieuwde bibliotheek en Dorpskamer zijn na de verbouwing twee keer zo groot.

In de tussentijd kan iedereen vanuit Arkel en omstreken gebruik maken van de andere bibliotheken van AanZet in de buurt. Bijvoorbeeld Bibliotheek Noordeloos, Bibliotheek Giessenburg of Bibliotheek Gorinchem. Via www.bibliotheekaanzet.nl/bibliotheken zijn de actuele openingstijden van de vestigingen te zien.