Dorpsborrel in Den Hoek op vrijdag 24 november

ma 20 nov. 2023, 16:07

HOOGBLOKLAND • Op vrijdag 24 november is er vanaf 16.00 uur weer een dorpsborrel in Den Hoek in Hoogblokland.

Rond 17.00 uur zal burgemeester Seegers in het kader van 700 jaar Hoogblokland een plaquette onthullen bij de herinneringsboom op het plein voor Den Hoek.