Büller Bouwmaterialen sponsort tennisvereniging TVA in Arkel

ma 6 nov. 2023, 13:25

Nieuws











ARKEL • Om te voorkomen dat de onderhoudswerkzaamheden in de winter bij de Tennisvereniging in Arkel (TVA) gaan stilvallen, heeft Büller Bouwmaterialen, met vestigingen in Arkel en Brakel, de complete vrijwilligersgroep voorzien van ‘doorwerk’ jassen en gelijktijdig voor vijf jaar bijgetekend als hoofdsponsor van het open toernooi.