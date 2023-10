Schrappen vijf appartementen zorgt voor doorbraak appartementencomplex aan Middelweg 2 in Nieuw-Lekkerland

13 minuten geleden

NIEUW-LEKKERLAND • Met het schrappen van vijf appartementen is er een doorbraak gekomen in de bouwplannen van het appartementencomplex aan de Middelweg 2 in Nieuw-Lekkerland.

Maandagavond gaven omwonenden, de gemeente Molenlanden en de initiatiefnemers groen licht voor het vervangen van het vervallen pand van Smit Meubelen voor nieuwbouw. ‘Alle betrokkenen zijn allemaal heel blij met het nieuwe plan’, stellen de initiatiefnemers. ‘Hopelijk kunnen we in de loop van volgend jaar starten met de bouwwerkzaamheden.’

Daarmee is een doorbraak gekomen in een traject dat al loopt vanaf 2016. Het plan om het appartementencomplex te bouwen aan de dijk stuitte op veel bezwaren van omwonenden. Er volgde een gang naar de Raad van State, die de bezwaarmakers in het gelijk stelde en de opdracht gaf om het plan aan te passen.

Te bizar voor woorden

Daar gingen jaren overheen: het doorsturen naar de Raad van State was in mei 2020, de behandeling in februari 2023. ‘Dat er zulke lange wachttijden zijn is eigenlijk al te bizar voor woorden’, laten de initiatiefnemers weten. De bezwaren richten zich onder meer op de hoogte van het nieuwe pand en de parkeerruimte.

De ontwikkelaars van het appartementencomplex zijn vanaf juni dit jaar in gesprek gegaan met omwonenden om een nieuw en beter plan te ontwikkelen. Er volgden diverse bijeenkomsten, waarna een nieuwe opzet op tafel kwam. ‘Er zijn vijf appartementen opgeofferd, zodat we van dertien naar acht woningen zijn gegaan.’

Drie verdiepingen met twee appartementen

Het appartementencomplex is daarmee een stuk kleiner geworden. Het zorgde ervoor dat er op eigen terrein parkeerruimte kon worden gerealiseerd. Op kelderniveau komen de bergingen en een klein appartement. Daarboven verrijzen straks drie verdiepingen met ieder twee appartementen, met balkons aan de noord- en zuidkant. De bovenste ‘laag’ wordt gevormd door een penthouse.

Hierdoor vervallen volgens de initiatiefnemers de bezwaren van de omwonenden. ‘Het is nu een prachtig pand geworden, waarin iedereen zich kan vinden.’ Maandag zijn de tekeningen gepresenteerd. ‘We hopen dat er nu zo spoedig mogelijk begonnen kan worden met de realisatie. De gemeente Molenlanden wil zich daar ook hard voor maken en wil dit voortvarend aanpakken.’

