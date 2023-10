Ren Verheij uit Lexmond met pensioen na ruim 51 jaar bij dezelfde baas

LEXMOND/ALBLASSERDAM • Ren Verheij heeft op vrijdag 27 oktober afscheid genomen van firma van der Vlist uit Alblasserdam, waar hij 51 jaar gewerkt heeft.

Hij begon op 1 juli 1972 als woningstoffeerder bij Cor van der Vlist, de vader van de huidige eigenaar Andre van der Vlist. Toen was het bedrijf nog gevestigd in Nieuwpoort. Later verhuisde de interieurwinkel naar Alblasserdam.

Vanaf 5 oktober mag Ren, na 51 jaar, 3 maanden en 4 dagen gewerkt te hebben, genieten van zijn welverdiende pensioen.

Hij nam vrijdag afscheid met een drukbezochte receptie aan de Plantageweg 70 in Alblasserdam.

Gelukkig hoeven ze van beide zijden nog geen volledig afscheid te nemen, want Ren blijft Van der Vlist nog enkele dagen in de week versterken.