Giessenburg zoekt warmteoplossingen en betrekt het hele dorp

8 minuten geleden

Nieuws











GIESSENBURG • Giessenburgers krijgen de kans om met elkaar in overleg te gaan over de vraag: hoe verwarm je je huis zonder aardgas?

Uitnodiging

Inwoners van Giessenburg krijgen volgende week een brief op de mat, met een uitnodiging om mee te denken over alternatieve energiebronnen.

Kopgroep

Drie Giessenburgers vormen een ‘kopgroep’ bij het nadenken over de energietransitie in hun dorp: Martin de Kuiper, Arie Boer en Huib Glerum. Zij worden bijgestaan door Jos Morren van Buurkracht. Buurkracht is een zelfstandige stichting die burgerparticipatie naar een hoger plan kan tillen. De organisatie hielp al vaker buurten om hun wijk aardgasvrij te maken.

Betaalbaar

Morren vertelt: “In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2050 alle ruim 7 miljoen woningen in Nederland klimaatneutraal en van het aardgas af moeten zijn. Dat vraagt om een benadering waar alle bewoners bij betrokken zijn en die realiseerbaar, betaalbaar en rechtvaardig is. Molenlanden heeft daarom een Warmtevisie opgesteld. Die moet concreet worden in wijkuitvoeringsplannen. We beginnen met een plan voor de kern van het dorp. Buurtverenigingen en de dorpsraad worden ook betrokken.”

Meedenken

Boer, De Kuiper en Glerum vinden meedenken belangrijk. “Ik hoop over vijf jaar naar een levensloopbestendige woning te kunnen verhuizen die energie neutraal is”, aldus Boer. “In 1973 kregen we gas, daar waren we hartstikke blij mee. Nu zijn we misschien blij als we wat anders krijgen, want andere energiebronnen worden minder.”

Rentmeesters

De Kuiper: “Duurzaamheid houdt me bezig, ook als ondernemer wil ik de mogelijkheden bekijken. Er kan werk uit voort komen. Ik heb een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast vind ik, vanuit mijn geloofsovertuiging, dat we goed voor de aarde moeten zijn, goede rentmeesters dus. En we worden gedwongen door de overheid en Europa om maatregelen te nemen.”

Dorpsteam

Bij de brief die Giessenburgse huishoudens volgende week krijgen zit een enquête. Morren: “Daarin wordt de mensen gevraagd waar ze belangstelling voor hebben, denk aan bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmte-koudepomp. We proberen een dorpsteam samen te stellen. Voor het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar collectieve oplossingen betaalt de gemeente voor een jaar een technisch bureau. Dat bureau, gekozen door het dorpsteam, kan uitrekenen wat een oplossing per huishouden zou kosten. Want iedereen moet het kunnen betalen. Specialisten op het gebied van subsidie en leningen zullen adviseren. Er komt dus een algemeen, collectief onderzoek naar warmteoplossingen. Daarin worden mogelijkheden naast elkaar gezet en vergeleken op technische en financiële haalbaarheid op dorpsniveau.”

Uitslag enquête

Op maandag 13 november is er in het dorp een avond over het onderwerp. Morren: “Dan wordt ook de uitslag van de enquête bekendgemaakt. Mensen kunnen die avond aangeven of ze willen meedenken en -praten in een dorpsteam. Of in een panel dat kan reageren op ideeën van het dorpsteam.”

Onderzoek naar haalbaarheid

In Bleskensgraaf is al eerder een dorpsteam aan de slag gegaan om na te denken over de transitie. Daar loopt inmiddels een haalbaarheidsonderzoek. “Je ziet daar een ongelooflijke hoeveelheid kennis bij elkaar komen.” Boer en De Kuiper denken na over waterstof en aquathermie, waarbij warmte of kou uit stromend water wordt benut. De Kuiper: “We zouden de Giessen en de Merwede kunnen benutten als energiebron.” Morren: Die mogelijkheid is als een optie opgenomen in de Warmtevisie en dat is een opsteker voor Giessenburg.” Boer: “Er is ook veel lintbebouwing. Daarom zou waterstof in plaats van gas een mooie oplossing zijn. Je wilt iets vinden wat voor iedereen betaal- en haalbaar is.” De Kuiper: “Je moet het in ieder geval collectief doen, anders krijg je het niet voor elkaar. En het moet gaan landen bij de mensen dat de gaskraan dicht gaat.”

Informatieavond

De avond op 13 november wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Molenlanden, vindt plaats in De Til (Breestraat 1) en begint om 19.30 uur. De Warmtevisie wordt ook toegelicht.