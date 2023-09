Ruimte voor groen in woonwijken, parkeerplaatsen en openbare ruimte in Molenlanden

MOLENLANDEN • In nieuw te bouwen woonwijken en woonerven in Molenlanden wordt ingezet op de verhoging van het vloer- en straatpeil, vermindering van verharding in tuinen en zal er meer ruimte voor groen zijn, waaronder streekeigen bomen. Daarmee hoopt de gemeente doelen te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Na opheldering van spraakverwarring én het verduidelijken van uitzonderingen stemde de Molenlandse raad vorige week dinsdagavond unaniem in met het voorstel. Ook met het vergroeningsplan voor de herinrichting van straten in bestaande wijken stemde de gemeenteraad in.

Praktisch betekent dit onder andere dat er in autoluwe straten eenrichtingsverkeer komt, dat geplante bomen minimaal 30 procent van het oppervlak van de openbare ruimte van schaduw voorziet, groenstroken regenwater opvangen door infiltratie en is er in elke kern ruimte voor groene ontmoetingsplekken, voorzien van bankjes.

Parkeren

Daarbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er bij herinrichting wordt gekeken naar een passende oplossing voor parkeerproblematiek wanneer hiervan sprake is. Parkeerplaatsen worden bovendien groen en klimaatadaptief ingericht. Uit onderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd, blijkt dat een meerderheid van de Molenlanders positief is over klimaatmaatregelen.

Naast de genoemde aanpassingen voor woonwijken, zullen ook schoolpleinen klimaatadaptief en biodivers worden ingericht. Daarmee kan hittestress en wateroverlast worden voorkomen. Op uitbreiding van bestaande parkeerterreinen en nieuw aan te leggen terreinen parkeren auto’s in Molenlanden voortaan onder zonnepanelen, daar worden – als dat mogelijk is – zogeheten zonnedaken gecreëerd.

Dilemma’s en plannen

Met de voorgestelde besluiten van het gemeentebestuur werden uiteindelijk door de gemeenteraad ingestemd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Al voor de raadsvergadering van dinsdag was het onderwerp in een commissievergadering uitgebreid besproken. Waarna het vooral onduidelijk bleef wat de hiërarchie is in de visie en plannen in het voorgestelde beleidsstuk.

Mario de Lijster van Doe Mee! Molenlanden gaf aan de “volgordelijkheid en rangorde tussen die uitgangspunten, regels en regelingen, te missen”. Of zoals Adrie Tukker-Blok van het CDA het verwoordde. “De stukken die er liggen zijn goed qua inhoud, waar we tegenaan liepen was de verwoording van het besluit. Dat vinden wij erg op uitvoeringsniveau, dat zouden we liever op strategisch niveau zien.”

Een punt wat wethouder Jan Lock ruiterlijk toegaf in de vergadering. “Ik begin met een oprecht excuus. Ik heb zelf ook voor een deel de verwarring in het debat tussen u en mij veroorzaakt. Dat er expliciet uitgangspunten in de titel staat en we hebben duidelijk die gelaagdheid erin naar dilemma’s en plannen.”

De titel van het raadsvoorstel is ‘Uitgangspunten klimaatadaptie – energietransitie – biodiversiteit in de omgevingsvisie’. Daaraan had ‘en de vertaling daarvan in dilemma’s en plannen’ moeten worden toegevoegd, stelde wethouder Jan Lock.

Inhoud

Hij geeft daarbij aan snel de inhoud in te gaan en de titel dan te vergeten. “U leest wel die titel en vanuit die titel gaat u het voorstel beoordelen. Ik moet constateren dat u dat goed gedaan en oprecht gedaan heeft. Mijn waardering en complimenten daarvoor.”

Na deze uitleg viel duidelijk hoorbaar het kwartje in de raadszaal. “Uw excuses worden geaccepteerd”, concludeerde burgemeester en voorzitter Theo Segers de respons. Iets wat in het tweede termijn van dit agendapunt door de raad bevestigd werd.

Dynamisch

Het voorstel van het gemeentebestuur omvat hele concrete regels, bijvoorbeeld over hoe hoog er boven het waterpeil gebouwd, bestraat of gemaaid mag worden. Dat leidde bij onder meer Doe Mee! tot de vraag of de nu vastgestelde visies en maatregelen bij de toekomstige inzichten nog aangepast kunnen worden.

“Dit zijn geen regels in steen gebeiteld”, stelde Lock de raad gerust. Dynamiek is in een periode van transitie en klimaatverandering zeer noodzakelijk, beargumenteerde Lock. Zo kan de gemeente reageren op wat er in de omgeving gebeurt of als inzichten wijzigen. “Overleg met bewoners is inherent aan de omgevingswet en -visie, participatie is daar consequent een onderdeel van.”

Beperkt voelt Lock zich dan ook niet door deze wet of visie. “Regels zoals we ze nu vertaald hebben naar de plannen toe suggereert een soort beperking van de ruimte. Dat is niet zo het is een basis die je sowieso moet hebben.” Voorbelasting is voor ons nu misschien een beperkende regel, legde hij uit. “Maar we weten dat als we hem consequent toepassen maar we weten dat ruimte creëert aan de achterkant.”

Maatwerk

Tot slot is er in de visie volgens Lock ook ruimte voor maatwerk. In een waterwingebied mag je bijvoorbeeld niet zomaar voorbelasting toepassen. “Zoals we het hier vertalen is in principe voor de hele gemeente. Waterwingebied is 5 procent van onze grond. De omgevingsvisie is voor 95 procent van ons grondgebied. Er is ruimte voor maatwerk.”

Op voorstel van de SGP is er aan de ruimte voor maatwerk wel een reikwijdte toegevoegd. Maatwerk mag alleen binnen de contouren van de omgevingsvisie plaatsvinden. Een aanpassing die de wethouder omarmde en waarmee unaniem ingestemd werd door de gemeenteraad. De gemeente moet bovendien uitleggen waarom de visie niet kan worden toegepast en maatwerk nodig is.

Petra Scheurwater