Global Cheese Awards: overjarige kaas De Graafstroom uit Bleskensgraaf allerlekkerste kaas ter wereld

32 minuten geleden

BLESKENSGRAAF • De overjarige kaas van De Graafstroom uit Bleskensgraaf is bij de Global Cheese Awards uitgeroepen tot allerlekkerste kaas ter wereld.

Dat maakte de kaasfabriek dinsdag bekend. Dit jaar heeft De Graafstroom twee gouden, een zilveren en vier bronzen medailles gewonnen in diverse categorieën bij de Global Cheese Awards. De Graafstroom overjarige kaas is uitgeroepen tot Global Champion. Daarmee is deze kaas de ‘overall’ winnaar.

Uit alle categorieën die bestaan, van camembert tot parmazaan, is De Graafstroom kaas verkozen tot de allerbeste kaas ter wereld, stelt De Graafstroom in een persbericht. ‘Het geheel eigen karakter, de volle smaak en de mooie kristalletjes van deze Goudse kaas hebben een enorme indruk gemaakt op de jury.

Zesde keer

Dagelijks wordt er hard gewerkt in de kaasmakerij in Bleskensgraaf om kaas van constante en hoge kwaliteit te produceren, volgens het authentieke recept van De Graafstroom. “Dat onze kaas nu voor de zesde keer op rij als beste in haar categorie wordt beoordeeld, kan geen toeval meer zijn”, geeft marketing manager Mirjam van Ginkel aan.

‘’Dit jaar is onze kaas ook over alle categorieën heen, van zachte tot harde kazen verkozen tot de allerbeste kaas ter wereld. Een prachtige kroon op ons werk.’’

De Global Cheese Awards is een van de oudste kaascompetities ter wereld en wordt jaarlijks gehouden in Frome in het graafschap Somerset (UK). Er doen zo’n duizend kazen mee aan deze wedstrijd. Honderden grote en kleine kaasproducenten van over de hele wereld sturen verschillende soorten kaas in, die worden beoordeeld door een professionele jury.