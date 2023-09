Klaas van Oort neemt boek over kunstschilder Piet de Hoon uit Ameide in ontvangst

1 uur geleden

Nieuws 205 keer gelezen

AMEIDE • Klaas van Oort (93), de eerste en enige ereburger van de gemeente Zederik, nam dinsdagavond in Ameide uit handen van Hans van den Heuvel (81), de erevoorzitter van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, het eerste exemplaar van het fotoboek ‘Petrus Antonius de Hoon (1896-1980) kunstschilder en legende/ in ontvangst.

De samensteller van het boek stond er bij stil dat beiden in de jaren vijftig en zestig het doel van het eerste elftal van de Algemene Sportvereniging Ameide (ASVA) hebben verdedigd en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn.

In het boek is een levensbeschrijving van de markante kunstschilder en onderwijzer opgenomen, naast een uitgebreid overzicht van de schilderijen, tekeningen en aquarellen die hij maakte. Met het samenbrengen van de kunstwerken is meteen ook een historisch waardevol document gerealiseerd.

Sloophamer

Meerdere van de gebouwen die De Hoon afbeeldde zijn inmiddels aan de sloophamer ten prooi gevallen. Van den Heuvel: “Daarmee biedt het een bijzondere blik op het verleden. Hij schilderde naturalistisch, dus het zijn zeer getrouwe weergaven.”

Het boek is verkrijgbaar in het Gorcums Museum en kan voor 12,50 euro besteld worden bij Hans van den Heuvel, via hansheuvel2@planet.nl..

Een artikel over het nieuwe boek staat komende week in Het Kontakt.