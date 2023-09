Molens van Kinderdijk en Alblasserdam magisch verlicht

KINDERDIJK • De molens van Kinderdijk en Alblasserdam zijn sinds vrijdagavond 1 september verlicht. Rond 20.30 uur gingen bij de molens, op één na, de verlichting aan en konden mensen in het gebied genieten van een magisch schouwspel bij het Werelderfgoed.

Het was vrijdagavond opvallend rustig in het gebied. Normaal gesproken nemen tientallen mensen plaats op de bruggen, steigers en langs de waterkant, om te kijken en te fotograferen. Vrijdag bleef het bij een handvol fotografen. De komende dagen, tot en met 9 september, staan de schijnwerpers iedere avond tot 22.30 uur aan.

Op vrijdag 8 september vindt van 16.00 tot 22.00 uur de 35e editie van de Molenmarkt in de dorpskern van Kinderdijk plaats. Ook dan zijn de verlichte molens te bewonderen.

In de avonduren rijden de shuttlebusjes tussen Alblasserdam en Kinderdijk niet, parkeren is daarom vanaf 17.00 uur mogelijk op het parkeerterrein van Royal IHC. Voor mindervaliden is er een (betaalde) parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum in Kinderdijk.