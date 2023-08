Kinderclub Billy Boem in Arkel en Nieuw-Lekkerland

ARKEL/NIEUW-LEKKERLAND • Op 19 september start Billy Boem in Arkel en Nieuw-Lekkerland. Billy Boem is een kinderclub voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar uit Molenlanden die extra steun kunnen gebruiken.

Het kan gebeuren dat een kind in korte tijd veel meemaakt. Of dat een verdrietige of moeilijke situatie in het gezin langere tijd duurt. “Billy Boem is een fijne plek om te ontdekken dat je niet de enige bent bij wie er thuis soms stress is en dat het kan helpen om er met anderen over te praten”, vertelt Jorieneke van Drenth van Sociaal team Molenlanden.

Kinderen krijgen vaak meer mee van spanningen dan gedacht wordt. Spanningen kunnen allerlei oorzaken hebben. Het kan gaan om (lichamelijke of psychische) ziekte van een ouder, ouders die gescheiden zijn of een broer of zus die extra aandacht nodig heeft, maar er kunnen ook andere redenen zijn. Billy Boem is speciaal voor kinderen die thuis verdrietige of moeilijke dingen meemaken, om hen te helpen daarmee om te gaan.

“Kinderen kunnen namelijk last krijgen van spanningen”, legt Jorieneke uit. “Zij kunnen zich misschien minder goed concentreren op school, zijn vaker boos of kunnen zich niet meer goed ontspannen. Sommige kinderen krijgen lichamelijke klachten door de spanning. Meedoen aan Billy Boem kan helpen om dit te voorkomen.”

Tijdens tien gezellige middagen gaan de kinderen, via spel, knutselen en verhalen, met elkaar in gesprek. Ze leren dat gevoelens er mogen zijn en dat erover praten helpt. Ze ontdekken dat er meer kinderen zijn met zorgen thuis, zoals een broer of zus die anders is. Of dat het niet hun schuld is wanneer papa of mama verdrietig is of gaan scheiden. En ook dat zij ziekte of zorgen niet kunnen voorkomen door bijvoorbeeld zelf extra lief te zijn.

In een aantal gesprekken en bijeenkomsten krijgen ouders tips en handvatten hoe zij hun kind hierbij kunnen helpen.

Startdatum is dinsdag 19 september van 15.30 tot 17.00 uur. De club is in Basisschool De Schakel, Jacob van Oudenhovenstraat 1 Nieuw-Lekkerland en in Brede School Lingewaard, Harpstraat 13 in Arkel. Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis. Meer informatie staat op www.molenlanden.nl/bijeenkomsten-en-cursussen.