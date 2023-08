MET VIDEO’S

Hoornaar heeft met 385 zangers en zangeressen in feestweek het grootste openluchtkoor van Molenlanden

1 uur geleden

HOORNAAR • Het doel, het grootste openluchtkoor van de gemeente Molenlanden samenstellen, werd zaterdag in de Hoornaarse feestweek gehaald. Maar dat stond eigenlijk bij voorbaat al vast, simpelweg omdat het de eerste keer was. De lat voor verbetering werd echter wel hoog gelegd, want in Hoornaar zongen welgeteld 385 zangers en zangeressen mee.

Dirigent Marlous Luiten, bekend van het programma “Zing’ waarin ze met de Boezem Boys voor opzien zorgde, had de leiding over het project op de rotonde bij woonzorgcomplex De Zes Molens. In een kleine drie kwartier liet ze haar gelegenheidskoor een aangepaste tekst op de melodie “Missen Zou” van Thomas Acda, Rolf Sanchez en Kraantje Pappie driestemmig instuderen.

In het lied stonden de thema’s ontmoeten en verbinden centraal.





De stemming komt er steeds beter in. https://t.co/ASCCj7ZTZQ pic.twitter.com/wIcnsJxFE6 — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 19, 2023