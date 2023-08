Kritische vragen CDA over opvang minderjarige vluchtelingen in Brandwijk: ‘Heel onhandig allemaal’

54 minuten geleden

Nieuws 223 keer gelezen

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • De gemeente Molenlanden heeft zichzelf danig in de vingers gesneden met de manier waarop de vergunningaanvraag en de inspraak gedaan is van de opvang van minderjarige, alleenstaande vluchtelingen in de Boerenklaas in Brandwijk. Dat vindt het CDA, die hierover kritische vragen gesteld heeft aan het gemeentebestuur.

Raadslid Wout de Jong van het CDA heeft de brieven aan omwonenden en de vergunningaanvraag voor de opvang van de jonge vluchtelingen naast elkaar gelegd. Hij kwam tot de conclusie dat de gemeente wist dat beslistermijn van de vergunning verlopen was en dat de vergunning van rechtswege verleend zou moeten gaan worden. Maar dat werd niet in de brief aan de omwonenden vermeld. Zij werden uitgenodigd voor een inspraakavond, maar er was volgens het CDA geen inspraak meer mogelijk.

Niet luisteren maar uitleggen

Wout de Jong: “Als je op dat moment als gemeente weet dat je de vergunning al van rechtswege verleend hebt, dan ga je niet luisteren naar de bevolking, maar dan ga je proberen het uit te leggen. Dat is een wezenlijk verschil, en daar is het fout gegaan. De bevolking heeft nu het gevoel dat dit hen wordt opgedrongen, en het gaat de gemeente niet meer lukken om dat gevoel bij de bevolking weg te nemen.”

Inmiddels staan diverse omwonenden en de gemeente Molenlanden nu lijnrecht tegenover elkaar. Omwonenden hebben aangegeven dat ze naar de rechter zullen stappen.

Geen zekerheid

Wout: “Maar dan zijn we minimaal een tot twee jaar verder. In die tussentijd kunnen we de Rijksoverheid niet de zekerheid geven dat wij opvangplekken in de Boerenklaas beschikbaar hebben, en zullen we dus andere plekken moeten gaan zoeken om aan onze wettelijke taak te voldoen.”

“Het college bewijst zichzelf dus op twee manieren geen dienst”, concludeert het CDA-raadslid. “Ruzie maken met de bevolking van Brandwijk en Molenaarsgraaf en voorlopig geen enkele zekerheid aan de Rijksoverheid kunnen aanbieden als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Hoewel de gemeente zelf aangeeft dat er geen andere locatie beschikbaar is, zullen ze daar toch naar op zoek moeten gaan. Heel onhandig allemaal.”

De vragen van het CDA hebben betrekking op de vergunningprocedure en de communicatie daarover van de gemeente, de voorschriften in die vergunning, het karakter van de vergunning en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de vergunning. De inspraak had volgens het CDA vóór de besluitvorming moeten plaatsvinden, en niet daarna.

De vragen van het CDA zijn aangeboden aan het gemeentebestuur, maar staan nog niet online op de website van de gemeente.