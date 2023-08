Komst statushouders zorgt voor onrust in Brandwijk en Molenaarsgraaf

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • Een aantal omwonenden van het voormalige café De Boerenklaas in Brandwijk is ontstemd over het plan om hier alleenstaande minderjarige vluchtelingen gedurende vijf jaar te gaan opvangen. ‘Het wordt ons door de strot geduwd.’

Milly van der Linden woont aan de Dorpsstraat: “Als ze deze mensen zouden opvangen op de Polderweg Oost, dan zou je mij niet horen. Dit is te dichtbij. Mensen die uit een oorlogssituatie komen moeten geholpen worden, maar niet vlak bij mijn deur. De gemeente laat ons in de kou staan. Tot voor kort had je hier twee panden met arbeidsmigranten, vlakbij is ook een boerderij met uit huis geplaatste jongeren, dan komt dit er ook nog bij midden in het dorp.”

Grimmig

Ondanks twee informatiebijeenkomsten vindt de Molenaarsgraafse dat omwonenden niet goed geïnformeerd zijn. “Er is in februari een brief gestuurd, maar alleen naar bewoners verder weg.” De sfeer op de tweede informatieavond beschrijft ze als ‘grimmig’. “Het wordt ons gewoon door de strot geduwd.”

De bewoonster is bang dat de jonge statushouders zich gaan vervelen. “De gemeente zegt dat ze gaan deelnemen aan het sociale leven. Maar we zien de vluchtelingen op de Melkweg en de Oekraïense vluchtelingen, die blijven onder elkaar en sluiten zich nergens bij aan. Ik heb omwonenden gesproken die zich onveilig gaan voelen. Ik heb bezwaar aangetekend, net als een aantal andere omwonenden. Als mijn bezwaar niet ontvankelijk wordt verklaard, ga ik naar de rechtbank voor een voorlopige voorziening, zodat ze niet kunnen beginnen met verbouwen.”

Geen vertrouwen

Andere boze omwonenden willen niet met hun naam in de krant. Een van hen: “Ik ben niet tegen het opvangen van jongeren, maar wel op die plaats. Wat moeten ze gaan doen? Hangen? Ik geloof niet dat er buiten begeleiding zal zijn. Uit Bleskensgraaf heb ik gehoord dat er altijd iemand aanwezig is, maar dat is binnen. Is er op het industrieterrein geen gelegenheid om jongeren op te vangen? Er is bij ons aan de overkant een boerderij waar Nederlandse jongeren worden opgevangen die niet meer thuis kunnen zijn. Zij zwerven door het dorp, hangen rond met hoodies over hun hoofd. Zij hebben dezelfde leeftijd als de statushouders. Dat is twee huizen verder. Er worden wel toezeggingen gedaan, maar ik vind het moeilijk om daarop te vertrouwen omdat het zo vaak niet gebeurt. Die jongeren moeten een plaats hebben, dat mag ook in Molenaarsgraaf, maar je moet ze niet in een dorpskern stoppen. De weg die de gemeente bewandelt is niet fair. Alles is al rond.”

Ongestructureerd

Een bewoonster van de Gijbelandsedijk: “Voor zoiets ingrijpends moet draagvlak gecreëerd worden bij omwonenden en je moet bekijken: wat hebben we de jongeren te bieden? Er is hier niets te beleven. De gemeente heeft zelf niets gedaan om een andere locatie te vinden. De eigenaren van Boerenklaas hebben zelf de gemeente en Nidos op de locatie gewezen. Ik maak me zorgen om de veiligheid. Ik ben zeker van mening dat we onze naaste moeten helpen. Maar ik ben er niet van overtuigd dat het alleen gaat om jongeren die moesten vluchten voor oorlogsgeweld. Moeten we mensen helpen? Absoluut. Zijn hier alle mogelijke opties onderzocht? Absoluut niet.”



Een andere bewoner van de Gijbelandsedijk: “De locatie is dramatisch voor de mensen die hier komen. Ze hebben geen leefruimte om zich heen, er zit een café onder en er wonen links van het pand al mensen met psychische problemen. Hoe krijg je het verzonnen?”

Gemeente wijst op wettelijke taak

De gemeente Molenlanden wijst in reactie op kritiek van omwonenden onder andere op de wettelijke taak die zij heeft om statushouders op te vangen. ‘En we staan ervoor om die taak te volbrengen’, aldus een woordvoerder. “In de communicatie hebben we in dit traject van de Boerenklaas voor eenzelfde traject gekozen als bij de crisisnoodopvang in Bleskensgraaf. Dit is destijds als positief ervaren. We hebben daarom in februari een brief gestuurd aan de inwoners met informatie over de plannen. Hierop is destijds maar één reactie binnengekomen. Met deze inwoner zijn we persoonlijk in gesprek gegaan. Tijdens de informatieavonden werd duidelijk dat sommige brieven te laat waren bezorgd of helemaal niet. Dat vinden we als gemeente vervelend, omdat wij continu in de veronderstelling waren dat de communicatie goed is gegaan. En dat er gezien de reacties weinig weerstand was over dit idee. Uiteraard nemen wij de reacties mee die we binnen kregen.”

Er zijn inmiddels ook bezwaren ontvangen, die zullen worden beoordeeld en behandeld. Hierna wordt het besluit tot omgevingsvergunning in het college heroverwogen. De gemeente meldt dat er ook positieve reacties kwamen.

En: “Vanwege het feit dat de oproep dringend was, is er geen traject voor participatie opgestart. Wel hebben we de inwoners zo vroeg mogelijk geïnformeerd via een brief in februari.” Over de zoektocht naar een locatie zegt de woordvoerder: “Naar aanleiding van de dringende oproep hebben we intern geschikte locaties geïnventariseerd. Hier kwamen drie mogelijkheden uit voor deze doelgroep, waaronder de Boerenklaas. De Boerenklaas stond toen al enige tijd te huur. De gemeente heeft Nidos hierop geattendeerd. Vervolgens is Nidos in gesprek gegaan met de eigenaren. De begeleiding zal erop toezien dat jongeren niet hinderlijk gaan rondhangen. Daarnaast hebben de jongeren leefregels.”

Wanneer de statushouders zullen arriveren is onbekend. “Eerst moet de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Dat wil zeggen dat alle rechtsmiddelen zijn gebruikt en niet hebben geleid tot weigering van de omgevingsvergunning.”