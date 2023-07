Arnold Schakel uit Noordeloos voltooit voor vijftigste keer Nijmeegse Vierdaagse

NOORDELOOS • Arnold Schakel (66) uit Noordeloos voltooide afgelopen week voor de vijftigste keer de vierdaagse van Nijmegen.

Daarmee begint hij in de buurt te komen van wat zijn vader, de illustere burgemeester Maarten Schakel, presteerde: hij startte en finishte maar liefst vijfenvijftig keer in wat inmiddels officieel de 4Daagse heet. “Of ik dat wil overtreffen?”, glimlacht Arnold Schakel. “Laat ik het zo zeggen: hoe dichterbij ik kom, hoe meer het een rol kan gaan spelen.”

Uniek is zijn prestatie zeker niet. Ook dit jaar waren er zeker meer dan tien deelnemers die ook voor de vijftigste keer de grootste wandelprestatietocht ter wereld liepen. “De organisatie besteedt hier wel extra aandacht aan. In plaats van de gebruikelijke herinnering, kreeg ik nu een speciaal gemaakt jubileumkruisje. Die krijgt een mooie plek in de letterbak waar ik al mijn medailles van de 4Daagse bewaar, in mijn werkkamer.”

Verplichting

Op 14-jarige leeftijd stond Arnold Schakel voor de eerste keer aan de start. Niet geheel vrijwillig; in het gezin Schakel was het min of meer een verplichting. “Maar ik vond het van begin af aan leuk om deel te nemen. Sinds die tijd is de derde week van juli voor mij standaard gereserveerd voor de Nijmeegse Vierdaagse. Zoals ze vaak zeggen: je raakt besmet met het virus of je stopt er al snel mee. Mijn broers en zussen hebben maar een paar keer meegedaan. Behalve mijn oudste broer, die heeft de vijftig edities ook gehaald.”

Wat hem aantrekt aan dit wandelevenement? De saamhorigheid, is het eerste wat hij zonder aarzelen noemt. “Het elkaar ondersteunen, helpen als je even in een dip zit. En natuurlijk de vele mensen langs de kant die je aanmoedigen. Dat is elke keer weer geweldig om mee te maken.”

Dertig

Hij begon met dertig kilometer per dag (toen nog verplicht voor 14-jarigen) stapte over naar veertig en vijftig kilometer, maar zit gezien zijn leeftijd inmiddels weer op dertig. Nogmaals met een lach: “Je krijgt hetzelfde kruisje, dus waarom zou je meer lopen? Het gaat lichamelijk gelukkig nog steeds probleemloos. Echt trainen doe ik niet, ik wandel wel heel graag in de omgeving. En ja, volgend jaar staat alweer in mijn agenda. Ik hoop dan voor de 51e keer gewoon weer aan de start te staan van de 4Daagse.”