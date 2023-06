Collecte Woord en Daad in Ameide

1 uur geleden

AMEIDE • Van 3 tot en met 8 juli organiseert comité Ameide e.o. van Woord een Daad de jaarlijkse collecteweek. Dit jaar is die bestemd voor Job Booster in Burkina Faso. Het geld is bestemd voor veel jongeren in dit land die geen werk hebben of ze verdienen te weinig om in hun levensbehoefte te kunnen voorzien.

De toekomst lijkt uitzichtloos voor deze jongeren. Woord en Daad biedt hen kwalitatief goed vakonderwijs aan en ondersteunt bij het opstarten van een eigen bedrijf of met het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo krijgen jongeren perspectief op een baan. Giften kunnen gegeven worden aan de collectant of overgemaakt worden op NL15 RABO 0154 1216 30 t.n.v. Comité Woord en Daad Ameide e.o.