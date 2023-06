Bewoners Open Vensters genieten op camping de Koekoek in Tienhoven

27 minuten geleden

Nieuws Fotoseries 132 keer gelezen

AMEIDE/TIENHOVEN • Het team Welzijn van Present Open Vensters in Ameide heeft in de afgelopen week de Present caravan weer geplaatst op camping de Koekoek bij Tienhoven aan de Lek. Zij bezorgden de bewoners van Open Vensters een mooie vakantiedag.

Van maandag tot en met vrijdag had het team Welzijn de Present caravan en een grote partytent opgezet op camping de Koekoek. Vijf dagen lang was het team, ondersteund door vrijwilligers en collega’s uit de zorg, in touw om de bewoners van Open Vensters een heerlijke vakantiedag te laten beleven op de camping.

Ieder morgen werd een groep bewoners met busjes opgehaald bij Open Vensters om vervolgens neer te strijken op de camping aan de Lek. Zittend in de schaduw, onder de grote partytent, was er iedere dag een, op de bewoners afgestemd, programma. Zij genoten van gezellige campingpelletjes, met elkaar zingen, wandelen, lekker eten en vooral veel plezier maken met elkaar. De sfeer zat er iedere dag goed in.

Ook was gedacht aan extra entertainment. Zo kwamen de clowns Doedel en Karel een hilarisch bezoek brengen. Op clowneske wijze wisten zij de bewoners mee te nemen in hun grappige act en zorgden daardoor voor blije en dankbare gezichten.

Zoals één van de bewoners zei: “Nu ben ik in de negentig en vandaag ben ik voor het eerst van mijn leven op een camping geweest! Dat ik dit op mijn leeftijd nog mag meemaken is geweldig.”

Coördinator Welzijn, Linda van Houten: “Het is fantastisch om te zien hoe onze bewoners genieten van een dagje op de camping en vaak onverwachts uit de hoek komen met een mooie opmerking. Voor die glimlach, de verbinding onderling en het plezier wat zij uitstralen, daar doen we het allemaal voor. Maar wij als medewerkers en vrijwilligers genieten ook deze week. We kijken alweer uit naar volgend jaar.”