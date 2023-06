ingezonden mededeling

Veiligheid van producten in de e-commerce

20 jun. 2023

Heb je een bedrijf in de e-commerce, maar wil je graag de veiligheid van je pakketten verhogen? Het is erg belangrijk om de veiligheid van je artikelen te kunnen garanderen. Je wilt namelijk niet dat je pakketten kapot arriveren bij de consument of dat pakketten spoorloos raken.

In dit artikel geven we je een aantal tips om de veiligheid van je pakketten te garanderen.

Bescherm je producten

Door ervoor te zorgen dat je producten goed beschermd in het verzendpakket zitten, voorkom je schade aan de producten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door producten in noppenfolie te wikkelen. Noppenfolie, ook wel bubbeltjesplastic genoemd, bestaat uit schokabsorberende luchtkussentjes. Deze beschermen je producten tegen schokken, stoten en krassen. Zo komen zelfs breekbare producten heelhuids aan op bestemming! Je kunt noppenfolie ook gebruiken als opvulmateriaal in dozen of andere soorten verpakkingen. Zorg ook voor extra bescherming bij kwetsbare producten.

Gebruik verpakkingsmateriaal van hoogwaardige kwaliteit

Door gebruik te maken van hoogwaardige verpakkingsmaterialen, zorg je ervoor dat je artikelen stevig verpakt zijn. Denk hierbij aan stevig karton voor dozen, maar je moet ook de juiste verpakkingstape kopen . Verpakkingstape moet goed kunnen hechten op karton en papier, zonder te scheuren of breken. Je kunt ook speciale tape kopen met tekst, zoals “breekbaar”. Dit is ideaal voor het verpakken van breekbare materialen, omdat bezorgers en andere personen weten dat ze extra voorzichtig moeten omgaan met jouw pakketje. Daarnaast is het belangrijk om sterke verpakkingstape te gebruiken. Gebruik ook voldoende verpakkingstape, zodat je de verpakking goed af kunt sluiten.

Kies het juiste verpakkingsmateriaal

Niet elk artikel heeft dezelfde verpakking nodig: grote artikelen hebben een grote verpakking nodig, zoals een grote doos. Kleinere artikelen hebben een kleinere doos nodig, maar passen soms ook in een brievenbuspakketje of een envelop. Heb je nog ruimte over in de verpakking, dan kun je deze het beste opvullen met opvulpapier of noppenfolie, zodat de producten niet beschadigd raken tijdens het vervoeren van het pakket. Als bedrijf zul je waarschijnlijk een aantal standaard verpakkingen hebben, waar je verschillende artikelen in verzonden kunnen worden.

Kijk ook goed naar welke soort verpakking je gebruikt voor een artikel: kwetsbare artikelen kun je beter beschermen, zodat er een kleine kans op beschadigingen of erger is. Dit soort artikelen kun je het beste in een grotere verpakking vervoeren, met noppenfolie en opvulling om te voorkomen dat het artikel te veel bewegingsruimte heeft.

Werk samen met betrouwbare partners

Er is weinig wat zo belangrijk is voor het vervoeren van je artikelen en het voltooien van bestellingen, als de partners waarmee je samenwerkt. Denk hierbij aan vervoerders, zoals een pakketdienst. Het is heel belangrijk om te kiezen voor een vervoerder die bekend staat om hun betrouwbaarheid en zorgvuldige behandeling van de pakketten die zij bezorgen. Zorg ervoor dat je je goed informeert over de verschillende mogelijkheden en de richtlijnen van de vervoerder die je op het oog hebt. Een nauwe samenwerking is ook gewenst bij het kiezen van een vervoerder, zodat je snel contact hebt gelegd wanneer er iets verkeerd gaat.