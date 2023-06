Vijftig mensen lopen mee tijdens Nacht van de Vluchteling van Lexmond naar Kedichem

LEXMOND/KEDICHEM • Vijftig mensen hebben in de Nacht van de Vluchteling, van zaterdag 17 op zondag 18 juni, 23 kilometer gelopen van de oude opvanglocatie voor vluchtelingen in Lexmond, naar de nieuwe locatie in Kedichem.

Zowel bewoners van de noodopvang in Kedichem als van die in Bleskensgraaf deden mee. Dat zorgde voor bijzondere ontmoetingen en veel plezier met elkaar. Onderweg waren er mooie stops bij de familie Den Besten met lekkere appels van Nijmeijer en was er een heerlijke lunch, verzorgd door vrijwilligers en de Gereformeerde kerk in Schoonrewoerd.

Ook sprak burgemeester Sjors Fröhlich mooie woorden en was er een toiletstop bij Monkey Town Leerdam. Gijsbert en Arda verzorgden nog een ‘ijsjesstop’ in Oosterwijk. Rond 17.00 uur werden de deelnemers bij Hotel aan de Linge in Kedichem warm onthaald met bloemen en applaus.

De werkgroep GoedVoorElkaarLexmond heeft met de Nacht van de Vluchteling 7795 euro opgehaald voor Stichting Vluchteling.