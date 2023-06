• De brandweerpost in Brandwijk.

Onderzoek naar nieuwe brandweerkazernes in noordoosten van Molenlanden

MOLENLANDEN • De Brandweer Zuid-Holland Zuid en de gemeente Molenlanden onderzoeken de mogelijkheden om nieuwe brandweerkazernes te bouwen aan de Vuilendam en langs de N216 tussen Langerak en Goudriaan.

Onderzocht wordt of de brandweerposten Goudriaan en Langerak kunnen vervallen, waarna die twee samen vanuit één brandweerpost gaan werken. “Uitgangspunt blijft het behoud van alle vrijwilligers om flits- en slagkracht in stand te houden en voldoende robuust georganiseerd te blijven voor de toekomst”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. “Zo wordt ook de mogelijkheid onderzocht aanvullende brandweertaken beter te organiseren en of specialismen te spreiden binnen de regionale brandweer.”

Aan de Vuilendam wordt overlegd met particuliere grondbezitters over de aankoop van grond voor de bouw van een brandweerpost. Als deze onderhandelingen niet het gewenste resultaat leveren, wordt de reeds voorbereide en in gang gezette verbouwing van de post Brandwijk voortgezet.

Het streven is om uiterlijk september dit jaar duidelijkheid te hebben over de manier waarop de brandweerzorg kan worden versterkt in het noordoosten van Molenlanden en de haalbaarheid van de diverse mogelijkheden van nieuw- en verbouw die daarmee verbonden zijn.