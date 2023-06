Boezem Boys winnen Dappere Dodo-prijs op Balk Festival West én gaan door naar kwartfinale tv-programma Zing!

23 minuten geleden

Nieuws 133 keer gelezen

NOORDELOOS • Een mooier weekend had mannenkoor Boezem Boys uit Noordeloos zich niet kunnen wensen: op het Balk Festival West wonnen de mannen de Dappere Dodo-prijs en bij televisieprogramma Zing! gingen ze door naar de kwartfinale.

De Dappere-Dodo prijs van het festival in Noordwijk is bestemd voor de groep die zich op dit festival het meest dapper toont. Dat dappere kan in elk aspect zitten: een speciaal lied, een gedurfde regie, humor, een eigen arrangement, een eigen tekst, bijzondere kleding, een groep die het publiek weet te grijpen.

De Boezem Boys wonnen hiermee een beeldje voor in hun prijzenkast en een cheque van 250 euro voor een cursus of workshop.

Tania Kross

Zeker zo indrukwekkend was een al eerder geleverde prestatie. Zaterdagavond bleek tijdens de tweede aflevering van EO-televisieprogramma Zing! dat de Boezem Boys doorgaan naar de volgende ronde. Jurylid Tania Kross koos hen uit om verder te gaan in het programma, waarbij uit 36 muziekgezelschappen de beste zanggroep van Nederland wordt gekozen.

Ze was vol lof over het Noordelose koor, dat met een verrassend ingetogen act kwam. “Mannen die zich kwetsbaar tonen en die ook kunnen zingen. Ik word enthousiast van deze ronde mannenstemmen. Het is muziektheater, dan zit je bij mij wel goed.”

Ontroerend

En over de vertolking tijdens de uitzending van ‘Als ze er niet is’ van de Nederlandse band De Dijk: “De manier waarop jullie het verhaal vertellen is eerlijk, spannend, grappig en ontroerend. Er zijn een paar stemmen waar ik heel enthousiast over ben en een paar stemmen waaraan gesleuteld kan worden.”

Mede-jurylid Roel van Velzen was eveneens lovend: “Het was niet de allerbeste vocale prestatie die we totnogtoe gehoord hebben, maar het was fantastisch om naar te kijken en we hebben er erg van genoten.”

Verrassingen

De vreugde bij de Boezem Boys over het doorgaan naar de laatste twaalf genomineerden voor de titel was uiteraard groot. De kijkers van Zing! kunnen in de komende afleveringen nog wel het een en ander verwachten, beloofde dirigent Marlous Luiten. “We hebben nog wel wat leuke verrassingen in petto.”

Kijk hier de afleving van Zing! met de Boezem Boys: