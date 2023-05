Rommelmarktschuur in Ameide even dicht

1 uur geleden

Nieuws 351 keer gelezen

AMEIDE • Na de succesvolle rommelmarkt van zaterdag 20 mei is de rommelmarktschuur in Ameide even dicht.

Om voor te kunnen bereiden op een nieuw ‘seizoen’ is de rommelmarktschuur op vrijdag 26 mei, vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni gesloten.