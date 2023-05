Molenstichting SIMAV houdt vrijwilligersavond

STREEFKERK • De SIMAV houdt woensdag 31 mei een avond om kennis te komen maken met de molenstichting.

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in molen De Liefde in Streefkerk. Aanmelden is niet nodig. De stichting, die ruim dertig molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beheert, zoekt onder meer klussers, een ict-er, technisch talent voor de Technische Commissie en iemand die achter subsidies aangaat.

Er zijn nog meer taken. Degenen die niet langs kunnen komen, maar wel interesse hebben om vrijwilliger te worden, kunnen contact opnemen met Arjan Kraijo, arjan.kraijo@simav.nl of 06-2423186.